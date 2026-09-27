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കാര്യവട്ടത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെ തകര്ത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ; കോഹ്ലിയുടെയും ഗില്ലിന്റെയും സെഞ്ച്വറി മികവില് ഇന്ത്യക്ക് 8 വിക്കറ്റ് ജയം
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില് 15,000 റണ്സ് തികക്കുന്ന ചരിത്രനേട്ടവും കോഹ്ലി കാര്യവട്ടത്ത് സ്വന്തമാക്കി
തിരുവന്തപുരം | കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് തകര്പ്പന് ജയം. വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ഉയര്ത്തിയ 296 റണ്സിന്റെ വലിയ വിജയലക്ഷ്യം 41.4 ഓവറില് വെറും 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടന്നു. 8 വിക്കറ്റിന്റെ ഈ ഗംഭീര വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില് ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തി.
ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെയും ഇതിഹാസ താരം വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും തകര്പ്പന് സെഞ്ച്വറികളാണ് ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ ജയമൊരുക്കിയത്. 88 പന്തില് 10 ഫോറും 9 സിക്സും സഹിതം 139 റണ്സടിച്ചുകൂട്ടിയ കോഹ്ലി മത്സരത്തിന് മികച്ച കരുത്തേകി.
ഈ ഇന്നിങ്സിനിടയില് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില് 15,000 റണ്സ് തികക്കുന്ന ചരിത്രനേട്ടവും കോഹ്ലി കാര്യവട്ടത്ത് സ്വന്തമാക്കി.
കോഹ്ലിയോടൊപ്പം മികച്ച പിന്തുണ നല്കിയ ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മാന് ഗില് 108 പന്തില് 110 റണ്സ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 35 പന്തില് 32 റണ്സെടുത്ത രോഹിത് ശര്മയും ഇന്ത്യക്കായി ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് നിശ്ചിത 50 ഓവറില് 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 295 റണ്സെന്ന സ്കോറാണ് പടുത്തുയര്ത്തിയത്. സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഓപ്പണര് ജസ്റ്റിന് ഗ്രീവ്സ് (108 പന്തില് 101 റണ്സ്), ജോണ് കാംപ്ബെല്, അമിര് ജാംഗോ എന്നിവരുടെ അര്ധസെഞ്ച്വറികളാണ് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിന് മിന്നും സ്കോര് സമ്മാനിച്ചത്.
10 ഓവറില് വെറും 40 റണ്സ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സ്പിന്നര് കുല്ദീപ് യാദവാണ് ഇന്ത്യന് ബൗളിങ് നിരയില് തിളങ്ങിയത്. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ രണ്ട് വിക്കറ്റും നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി ഒരു വിക്കറ്റും നേടി ഇന്ത്യന് ജയത്തിന് കരുത്ത് പകര്ന്നു.
Content Highlights:
India secured an 8-wicket win against West Indies at Greenfield Stadium in the first ODI. Brilliant centuries from Shubman Gill and Virat Kohli anchored the chase of 296 runs. Kohli also completed 15,000 ODI runs, while Kuldeep Yadav claimed 4 wickets.