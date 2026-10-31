Kerala
ചേരാനല്ലൂര് വാഹനാപകടം; ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
സ്വാധീനമുള്ളവര്ക്കും സമ്പന്നര്ക്കും എന്തും ചെയ്യാമെന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് കുട്ടികളെന്ന പരിഗണന നല്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൊച്ചി| ചേരാനല്ലൂര് വാഹനാപകടത്തില് മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന്. സ്വാധീനമുള്ളവര്ക്കും സമ്പന്നര്ക്കും എന്തും ചെയ്യാമെന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് കുട്ടികളെന്ന പരിഗണന നല്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സംഭവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതല് തന്നെ കേസിലെ നടപടികളില് കുടുംബത്തിന് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫലപ്രദമായ നടപടികള് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നുമുള്ള തോന്നല് കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ ചിത എരിയുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ കുടുംബത്തിന് ചില പ്രത്യക്ഷ നടപടികള് സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു.
വിഷയം നിയമസഭയില് ഉന്നയിച്ചപ്പോള് കുറ്റവാളിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അര്ഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സര്ക്കാര് ഉറപ്പുനല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് നടപടികള് ആ രീതിയില് മുന്നോട്ടുപോയില്ലെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും നേരില് കണ്ടിട്ടും നടപടിക്രമങ്ങള് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന തോന്നലിലാണ് കുടുംബമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നല്ല രീതിയില് നിയമങ്ങള് അറിയാവുന്നവരുടെ സംരക്ഷണം പ്രതിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന തോന്നല് കുടുംബത്തിനുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. കൊടുംക്രൂരത ചെയ്ത 17 വയസ്സുകാരനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലയുണ്ടാകരുത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് നേരത്തെയും ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രൂരകൃത്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് പ്രായത്തിന്റെ പേരില് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്കേണ്ടതില്ലെന്നും നിയമത്തില് മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം സമൂഹമാകെയുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും പിന്തുണ നല്കുന്നുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. കുടുംബം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികള് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കുറ്റവാളിക്ക് അര്ഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയില് അന്വേഷണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള നടപടികള് മുന്നോട്ടുപോകണം. ഇക്കാര്യത്തില് ഒരുതരത്തിലുള്ള അലംഭാവവും ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Content Highlights: Pinarayi Vijayan visited the family of Cheranalloor accident victim Jayabalakrishnan and demanded justice. He stated that those who commit severe crimes should not receive special consideration due to age. He urged the government to ensure a thorough investigation and strict punishment for the offender.