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ലക്ഷദ്വീപുകാർക്ക് വൻ സർപ്രൈസ്! ആദ്യ ബ്രാൻഡഡ് ജ്വല്ലറി തുറന്ന് ബോചെ; പവന് 1000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടും സമ്മാനങ്ങളും!
ബോബി ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ജ്വല്ലറി ഷോറൂം ലക്ഷദ്വീപില് നാളെ തുറക്കും
കവരത്തി | ബോബി ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ജ്വല്ലറി ഷോറൂം ലക്ഷദ്വീപില്. കവരത്തിയിലാണ് ദ്വീപിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രാന്ഡഡ് ജ്വല്ലറി ഷോറൂം പ്രവര്ത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനം ലക്ഷദ്വീപ് ഡേ ആയ നവംബര് 1 ഞായറാഴ്ച, വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്, 812 കിലോമീറ്റര് റണ് യുനീക് വേള്ഡ് റെക്കോഡ് ഹോള്ഡറും ലോകസമാധാനത്തിനുള്ള ഗിന്നസ് ജേതാവുമായ ബോചെ നിര്വ്വഹിക്കും.
ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച്ച് ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം പവന് 1000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാം. ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തുന്നവരില് നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 5 പേര്ക്ക് ഡയമണ്ട് റിംഗ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. കൂടാതെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം പര്ച്ചേയ്സ് ചെയ്യുന്നവരില് നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 10 പേര്ക്ക് സ്പോര്ട്സ് സൈക്കിള് സമ്മാനം നൽകും. അതോടൊപ്പം ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സ്വര്ണനാണയങ്ങളും മറ്റു നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും.
HUID മുദ്രയുള്ള 916 സ്വര്ണാഭരണങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയാകും ഈടാക്കുക. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങള്ക്ക് പണിക്കൂലിയില് 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകും. സ്വര്ണവിലയില് നിന്നും സംരക്ഷണം നല്കിക്കൊണ്ട് അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ഓഫറും ലഭ്യമാണ്.
നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള, ഏത് ജ്വല്ലറിയില് നിന്നും വാങ്ങിയ പഴയ സ്വര്ണാഭരണങ്ങളും ഏറ്റവും മികച്ച മാര്ക്കറ്റ് വിലയില് ഷോറൂമില് വില്ക്കാമെന്ന് ജ്വല്ലറി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കവരത്തി, കച്ചേരി ജംഗ്ക്ഷനിലാണ് ഷോറൂം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
Content Highlights: Boby Chemmanur International Jewellers opens Lakshadweep’s first branded showroom in Kavaratti on Nov 1. World record holder Boche will inaugurate the outlet with grand discounts.