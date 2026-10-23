ഹൂതി - സഊദി സംഘര്ഷം; ആ മൂന്ന് പേർ ചിരിക്കുന്നു
മുത്ത് നബിയുടെ പ്രാര്ഥനയാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിലെ മനുഷ്യര് ജീവിക്കാനായി ലോകത്തിന് മുന്നില് കൈനീട്ടേണ്ടിവരുന്നത് എത്ര കഷ്ടമാണ്. ഇരു ഹറമുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഊദി അരക്ഷിത ഭൂമിയായി മാറുന്നത് എത്ര അപകടകരമാണ്. Content Highlights: The escalating conflict betwee..
മുത്ത് നബിയുടെ പ്രാര്ഥനയാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിലെ മനുഷ്യര് ജീവിക്കാനായി ലോകത്തിന് മുന്നില് കൈനീട്ടേണ്ടിവരുന്നത് എത്ര കഷ്ടമാണ്. ഇരു ഹറമുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഊദി അരക്ഷിത ഭൂമിയായി മാറുന്നത് എത്ര അപകടകരമാണ്.
Content Highlights:
The escalating conflict between the Houthi movement and Saudi Arabia creates a major security crisis in the Gulf region. The ongoing proxy warfare involving Iran and internal Yemeni divisions threaten regional economic stability and energy routes. Finding a lasting political solution remains crucial for the security of the Arabian Peninsula.