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മുത്ത് നബിയുടെ പ്രാര്‍ഥനയാല്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിലെ മനുഷ്യര്‍ ജീവിക്കാനായി ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ കൈനീട്ടേണ്ടിവരുന്നത് എത്ര കഷ്ടമാണ്. ഇരു ഹറമുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഊദി അരക്ഷിത ഭൂമിയായി മാറുന്നത് എത്ര അപകടകരമാണ്.

 

Content Highlights:
The escalating conflict between the Houthi movement and Saudi Arabia creates a major security crisis in the Gulf region. The ongoing proxy warfare involving Iran and internal Yemeni divisions threaten regional economic stability and energy routes. Finding a lasting political solution remains crucial for the security of the Arabian Peninsula.

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