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സമരങ്ങളെ പ്രൈം ടൈമിലെത്തിച്ച 'രാഹുൽ ശൈലി'
വൈകുന്നേരം പത്ര എഡിറ്റർമാർ ഒന്നാം പേജ് മീറ്റിംഗുകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, റിപ്പോർട്ടർമാർ വാർത്തകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് റൂമുകൾ പ്രൈം ടൈം ചർച്ചകൾക്കായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, യുവജനങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്നും ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നും തിരിച്ചെത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ റീലുകളോ വൈറൽ ക്ലിപ്പുകളോ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധർണ ആരംഭിക്കുന്നു. ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധം മുതൽ, ഒക്ടോബറിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായി നടന്ന പ്രകടനങ്ങൾ വരെ, രാഹുലിന്റെ തെരുവ് രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തവും തിരിച്ചറിയാവുന്നതുമായ ഒരു താളം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തോടെയാണ്. മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകളും ക്യാമറകളും സജീവമാകുന്നതിന് മുമ്പ്, രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു; അജണ്ട നിശ്ചയിക്കാൻ പ്രിയങ്ക തന്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കുന്നു. തുടർന്ന് രാഹുൽ തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും സന്ദേശമയയ്ക്കലും അജണ്ടകളും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ സംഘം രാഹുലിന്റെ ‘ആന്തരിക വൃത്തം’ (Inner Circle) ആണ്. രാഹുൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതുവരെ ഈ യോഗം മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. ‘ഇന്ത്യാ’ മുന്നണിയുടെ ശക്തിപ്രകടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ, രാഹുൽ സഖ്യകക്ഷികളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ദൗത്യത്തിനായി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ തിരക്കഥ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും; ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ പ്രൈം ടൈമിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
വൈകുന്നേരം പത്ര എഡിറ്റർമാർ ഒന്നാം പേജ് മീറ്റിംഗുകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, റിപ്പോർട്ടർമാർ വാർത്തകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് റൂമുകൾ പ്രൈം ടൈം ചർച്ചകൾക്കായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, യുവജനങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്നും ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നും തിരിച്ചെത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ റീലുകളോ വൈറൽ ക്ലിപ്പുകളോ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധർണ ആരംഭിക്കുന്നു. ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധം മുതൽ, ഒക്ടോബറിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായി നടന്ന പ്രകടനങ്ങൾ വരെ, രാഹുലിന്റെ തെരുവ് രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തവും തിരിച്ചറിയാവുന്നതുമായ ഒരു താളം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന ധർണകൾ, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, നീണ്ട കുത്തിയിരിപ്പ് സമരങ്ങൾ എന്നിവ വൈകുന്നേരം വരെ വാർത്തകളെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നു. ചിലപ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുമായി ഉച്ചഭക്ഷണ യോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ ഭക്ഷണശാലകളിലെ ഈ ഒത്തുചേരലുകൾ പോലും വലിയ വാർത്താപ്രാധാന്യമുള്ളതായി മാറുന്നു.
56 കാരനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ് സമയനിഷ്ഠ. ഇത് അദ്ദേഹത്തിനും കോൺഗ്രസിനും തങ്ങളുടെ കേഡർമാരെ അണിനിരത്താനും, ദൃശ്യപരമായി ആകർഷകമായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനും, വൈകുന്നേരത്തെ വാർത്താ ചക്രത്തിൽ തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ സജീവമാക്കാനും അവസരം നൽകുന്നു. ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശീലങ്ങൾ മാറുമ്പോഴും, ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആഖ്യാനം രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശേഷി ഇപ്പോഴും നിർണായകമായി തുടരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമയക്രമം, പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ടിവിയുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ അതിപ്രധാനമാണെന്ന് മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ റഷീദ് കിദ്വായ് പറയുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോൺഗ്രസ് ബീറ്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കീഴിലുള്ള കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ മുൻകാല ആശയവിനിമയ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നീർജ ചൗധരിയും വിശ്വസിക്കുന്നു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ ശൈലി പാർട്ടി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രകടമാണ്. രാഹുലിന്റെ പരിപാടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫീസ് ഒരു പ്രത്യേക ടീമിനെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അത്തരം ആസൂത്രണങ്ങളിൽ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ (എഐസിസി) പങ്കാളിത്തം കുറവാണെന്നും ഇന്ത്യാ ടുഡേ ടിവിയുടെ ലേഖകൻ രാഹുൽ ഗൗതം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിനെ അടുത്തറിയുന്ന മറ്റൊരു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ പറഞ്ഞത്, “ദൃശ്യങ്ങളുടെ ശക്തിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്” എന്നാണ്.
വാർത്താ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരു പുതിയ ഫോർമുല കണ്ടെത്തിയോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പിലോ മറ്റോ ദീർഘകാല പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി ജനക്കൂട്ടത്തെയും ക്യാമറകളെയും ശ്രദ്ധയെയും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ രാഹുൽ ശ്രമിക്കുകയാണോ?
പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് തെരുവുകളിലേക്ക്
പതിറ്റാണ്ടുകളായി ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പ്രധാനമായും പാർലമെന്റിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. നേതാക്കൾ പകൽ സമയത്ത് ഒത്തുകൂടുകയും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുകയും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും പാർലമെന്റ് പരിസരത്തുനിന്നുള്ള ആ ദൃശ്യങ്ങൾ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനുകളിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ആപ്പുകളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുമായിരുന്നു. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആ രീതി മാറ്റിമറിച്ചു.
ജൂൺ മുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അന്നത്തെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നും പ്രകടനക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ രാഹുൽ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചു. തുടർന്ന് ജൂലൈ 21-ന്, തെരുവ് പ്രതിഷേധങ്ങളോടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപനം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു നീക്കം അദ്ദേഹം നടത്തി. ജൂലൈ 20-ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രിയങ്കയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് ധർണ നടത്തി. മണിക്കൂറുകളോളം പ്രകടനം തുടർന്നതിന് ശേഷം രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക, മറ്റ് നേതാക്കൾ എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നീക്കം ചെയ്തു.
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ജൂലൈ 25-ന് പ്രധാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിജയമായി രാഹുൽ ഈ സംഭവവികാസത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുവെങ്കിലും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ രാഹുൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടും പ്രധാന്റെ രാജി അവരുടെ ആദ്യ വിജയമായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 21-ന്, ഒരു വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാരനെതിരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ എഫ്ഐആർ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് മറ്റൊരു ധർണ നടത്തി.
സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തിലും ഒക്ടോബർ ആദ്യത്തിലും, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിൽ (SIR) ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച് രാഹുൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 6-ന്, രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ഇന്ത്യാ’ മുന്നണി എംപിമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ മാർച്ച് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ആകാശവാണി ഭവൻ പരിസരത്ത് രാഹുലും മറ്റ് നേതാക്കളും ദീർഘനേരം കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി. പ്രതിഷേധം വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടുനിന്നു.
അടുത്ത ദിവസം കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ ഒരു ഭക്ഷണശാലയിൽ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. തുടർന്ന് രാഹുലും മറ്റ് സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളും ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് അവരെ തടയുകയും നിരവധി നേതാക്കളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 12-ന്, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള ‘ഇന്ത്യാ’ മുന്നണിയുടെ മാർച്ചിലും പങ്കുചേർന്നു.
ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ രീതി പരിചിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെതിരെ തെരുവ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുക, ടിവിയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൈകുന്നേരത്തെ ചർച്ചകൾക്കായി വാർത്തകൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി. കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനാൽ, ടെലിവിഷൻ കവറേജും ഓൺലൈൻ അപ്ഡേറ്റുകളും പിറ്റേദിവസത്തെ പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളും വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇത്തരം മിന്നൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.
സമയക്രമത്തിന് പിന്നിലെ തന്ത്രങ്ങൾ
നെഹ്റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള റഷീദ് കിദ്വായ് പറയുന്നത്, രാഹുൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ സമയം യാദൃശ്ചികമല്ല എന്നാണ്. യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി (സിഡബ്ല്യുസി) പലപ്പോഴും വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കും 9 മണിക്കും ഇടയിൽ യോഗം ചേരാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ചർച്ചകൾ രാത്രി വൈകിയും നീണ്ടുനിന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം പലപ്പോഴും മോശം മാധ്യമ കവറേജായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രാഹുലിന്റെ നിലവിലെ സമീപനം, ന്യൂസ് റൂമുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അവബോധത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കിദ്വായ് വിശ്വസിക്കുന്നു. “രാഹുലിനോടും പ്രതിപക്ഷത്തോടും വിയോജിപ്പുള്ള മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും, വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ പ്രൈം-ടൈം ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും നിർബന്ധിതരാകുന്നു” – കിദ്വായ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സാധാരണ റിപ്പോർട്ടുകളേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നൽകാൻ പത്രങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രാഹുലിന്റെ ടീമിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരീതികൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. വെറുതെ ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുപകരം രാഷ്ട്രീയ ചലനാത്മകത നിരന്തരം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉദാഹരണത്തിന്, രാഹുൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറുന്നതിന്റെ നാടകീയമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകടനം അവസാനിച്ച് വളരെ സമയത്തിനുശേഷവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫീഡുകളിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നു.
ഉച്ചഭക്ഷണവും പ്രതിഷേധവും
രാഹുലിന്റെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് വേറിട്ടൊരു മുഖം കൂടിയുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിൽ ഭക്ഷണവും ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ വാർത്തകളിൽ ഖാൻ മാർക്കറ്റിലെ ഭക്ഷണശാലകൾ, സാഗർ രത്നയിലെ ഉച്ചഭക്ഷണം, കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ മോയ്റ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വൈറലായിരുന്നു.
രാഹുലും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പ്രകടനങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് കഴിച്ചതെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഗർ രത്നയിൽ രാഹുൽ പനീർ ബട്ടർ മസാലയും പകുതി റൊട്ടിയും കഴിച്ചു. മോയ്റ്റ്സിൽ, ബദാം ഷോർബ, ദഹി ഭല്ല, ദാൽ മഖാനി, വിവിധതരം ബ്രെഡുകൾ, ഐസ്ക്രീം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൂറിലധികം ‘ഇന്ത്യാ’ മുന്നണി എംപിമാർക്കൊപ്പം ആസ്വദിച്ചു.
ഈ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ അവരുടെ മെനുകൾക്ക് അപ്പുറം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം കൂടിയാണ് നിറവേറ്റുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് പരസ്പരം കൂടിയാലോചിക്കാനും, അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും, ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും ഇത്തരം ഒത്തുചേരലുകൾ സഹായിക്കുന്നു. തെരുവുകളിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത്തരം നിമിഷങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാനുഷികമായ ഒരു മുഖം നൽകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളിലൂടെയും ചെറിയ വീഡിയോകളിലൂടെയും മാത്രം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം നിമിഷങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
രാഹുലിന്റെ പൊതു അവതരണവും സമീപനവും ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും എടുത്തുപറയുന്നു. പെരുമാറ്റത്തിൽ എപ്പോഴും മാന്യനായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായും ആക്രമണാത്മകമായും പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുമെതിരായ സമീപകാല പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആ മാറ്റത്തിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്ന കുത്തിയിരിപ്പ് സമരങ്ങളും, പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളും, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷമുള്ള തുടർനടപടികളും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നയിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എങ്കിലും, ദൃശ്യപരതയ്ക്ക് അതിന്റേതായ പരിധികളുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ കവറേജും വൈറൽ ചിത്രങ്ങളും ഒരു വിഷയത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, വിശാലമായ പൊതുജനം കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ഈ ജനശ്രദ്ധയെ വോട്ടുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നോ അതുമാത്രം കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല. തിരക്കേറിയ ഒരു പ്രകടനം സംഘടനാപരമായ ശക്തിയെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകണമെന്നില്ല.
നെഹ്റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ മുൻതലമുറയെല്ലാം വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരായി, രാജീവ് ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും പാർട്ടിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃപാടവം തെളിയിക്കാനുള്ള ഊഴമാണിതെന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കിദ്വായ് പറയുന്നു. ഈ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു അധിക ഭാരമാണ്. കോൺഗ്രസിന് പൊതുശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, വിശാലമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാനും, പ്രചാരണങ്ങൾ നിരന്തരം നിലനിർത്താനും, വാർത്താ ചക്രത്തിനപ്പുറം ബിജെപിയെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കിദ്വായ് വ്യക്തമാക്കി.
ചുരുക്കത്തിൽ, രാഹുലിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ശൈലി കൂടുതൽ ആസൂത്രിതവും വ്യക്തവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ളതാണ്. പ്രിയങ്കയുമായുള്ള പ്രഭാത ചർച്ചകൾ, ദിവസത്തെ പദ്ധതികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള വീഡിയോ മീറ്റിംഗുകൾ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തൽ, പ്രതിപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികളെ ഒപ്പുകൂട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കൃത്യമായ സമയത്ത് ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിലേക്ക് ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നീളുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിലെ തർക്കമാകാം, ചിലപ്പോൾ നീണ്ട ധർണയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സമരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ലളിതമായ ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണമാകാം.
കോൺഗ്രസിനെ വാർത്തകളിൽ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പുതിയൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തെരുവുകളിലെ ഈ ശ്രദ്ധ വോട്ടുകളായി മാറുമോ എന്ന് ഭാവിയിൽ കാത്തിരുന്നു കാണുക തന്നെ വേണം.
(അവിനാഷ് കട്ടീൽ ‘ഇന്ത്യാ ടുഡേ’യിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം)
Content Highlights:
Rahul Gandhi has transformed opposition protest tactics in New Delhi by aligning street demonstrations with prime-time news cycles. Senior journalists analyze this meticulously planned media strategy. However, political analysts question whether this high visibility will successfully translate into actual votes.