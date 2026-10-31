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ആഗോള വിഷയങ്ങളില് കടുത്ത ഭിന്നത; ജി20 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ അറ്റ്ലാന്റ യോഗം സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനമില്ലാതെ അവസാനിക്കും
യുക്രെയ്ന് യുദ്ധം, മിഡില് ഈസ്റ്റ് സംഘര്ഷങ്ങള് എന്നിവയില് സമവായമില്ലാത്തതിനാല് സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിന് പകരം ചെയര്മാന്റെ പ്രത്യേക പ്രസ്താവന മാത്രം പുറത്തിറക്കാനാണ് തീരുമാനം
അറ്റ്ലാന്റ | റഷ്യ-യുക്രെയ്ന് യുദ്ധം ഉള്പ്പെടെയുള്ള നിര്ണായക ആഗോള സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളില് അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്കിടയില് സമവായമുണ്ടാക്കാനാകാതെ ജി20 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനം ശനിയാഴ്ച അവസാനിക്കും. യു എസിലെ അറ്റ്ലാന്റയില് നടന്ന ദ്വിദിന യോഗത്തില് കടുത്ത ഭിന്നതകള് നിഴലിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം ഒഴിവാക്കാന് പ്രതിനിധികള് തീരുമാനിച്ചു. പകരം, യോഗത്തിലെ ചര്ച്ചകള് സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആതിഥേയരായ യു എസിന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോ ചെയര്മാന്റെ പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയാണ് പുറത്തിറക്കുക.
റഷ്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെര്ജി ലാവ്റോവിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തില് പ്രതിഷേധിച്ച് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്രജ്ഞര് ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണി ഉയര്ത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ജി20 മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കല് ചടങ്ങ് യു എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോയ്ക്ക് റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങള് തമ്മില് വലിയ യുദ്ധങ്ങള് നടക്കുമ്പോള് ഒരു പൊതു നിലപാടില് എത്തുക പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് യോഗത്തില് ആദ്യമായി അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത പോളിഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി റഡോസ്ലാവ് സികോര്സ്കി പ്രതികരിച്ചു.
യുക്രെയ്ന് വിഷയം കൂടാതെ, ഇറാന്-ഇസ്രായേല് സംഘര്ഷം, യു എസ് താരിഫ് നയങ്ങള്, ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകള് എന്നിവയെച്ചൊല്ലിയും രാജ്യങ്ങള് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളില് ഉറച്ചുനിന്നു. കൂടാതെ ജി20 അംഗമായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങള് എതിര്പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കടുത്ത അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അടുത്ത മാസം ഫ്ലോറിഡയില് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ആതിഥേയത്വത്തില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടി വിജയകരമാക്കാന് ഒന്നിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികള് വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്ക ഇറാനില് പുതിയ സൈനിക ഇടപെടല് നടത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചനകള് ജി20 യോഗത്തെ നിഴലിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്
വരാനിരിക്കുന്ന യു എസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി നേരിടാന് തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും യു എസ് അധികൃതര് മിഡില് ഈസ്റ്റ് സഖ്യകക്ഷികള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില് യു എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോ സഊദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസല് ബിന് ഫര്ഹാന് രാജകുമാരനുമായും തുര്ക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹാകാന് ഫിദാനുമായും പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്ചകള് നടത്തി.
Content Highlights:The G20 foreign ministers’ meeting in Atlanta ended without a joint declaration due to strong disagreements on global conflicts like the Ukraine war and Middle East tensions. US Secretary of State Marco Rubio will issue a chairman’s statement instead. Group photo plans were also cancelled.