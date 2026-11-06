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സി ബി എസ് ഇ 10, 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ ആരംഭിക്കും
പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 101 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | 2027 ലെ പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകളുടെ തീയതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെയും പരീക്ഷകൾ 2027 ഫെബ്രുവരി 16 ന് ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10:30 നാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകളും തുടങ്ങുക.
പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 101 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നവംബർ ആറിന് പുറത്തിറക്കിയ സി ബി എസ് ഇ (CBSE) വിജ്ഞാപന പ്രകാരം പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 83 വിഷയങ്ങളിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 121 വിഷയങ്ങളിലുമാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക.
വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതലായി ഒരുമിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കിടയിലെ ഇടവേളകൾ, പ്രധാന പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തീയതികൾ, ഓരോ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലും എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള നീണ്ട അവധികൾ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ട് വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ ഒരേ ദിവസം വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകൾ ബോർഡ് പരിശോധിച്ചു. സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക അഥവാ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തീയതികൾ തയ്യാറാക്കിയത്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രധാന പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാക്കാനും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഈ നേരത്തെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സി ബി എസ് ഇ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കി പരീക്ഷകൾ സുഗമമായി നടത്താൻ ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും ബോർഡ് പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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CBSE released the 2027 board exam date sheet for Classes 10 and 12. Exams will commence on February 16 at 10:30 AM. Over 40,000 subject combinations were considered to avoid schedule clashes.