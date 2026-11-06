'ആകാശക്കപ്പലു'കള്‍ നിലത്തിറങ്ങി; ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമയാന മേഖലക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കനത്ത തിരിച്ചടി

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'ആകാശക്കപ്പലു'കള് നിലത്തിറങ്ങി; ഇന്ത്യന് വ്യോമയാന മേഖലക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കനത്ത തിരിച്ചടി
ഇന്ത്യന് വിമാന കമ്പനികളുടെ 200-ലധികം പ്രതിവാര സര്വീസുകളാണ് നിലവില് പൂര്ണ്ണമായി നിലച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദമാം | സഊദി അറേബ്യയിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സുരക്ഷാ സാഹചര്യവും വ്യോമാതിര്ത്തി അടച്ചിടലും കാരണം ഇന്ത്യന് വിമാനക്കമ്പനികള് സര്വീസുകള് പൂര്ണമായി നിര്ത്തിവെച്ചത് ഇന്ത്യന് വ്യോമയാന മേഖലക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കനത്ത സാമ്പത്തിക-പ്രവര്ത്തന തിരിച്ചടിയായി മാറുന്നു. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ആഗോളതലത്തില് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല് വരുമാനവും ഉയര്ന്ന യാത്രാനിരക്കുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളില് ഒന്നായ ‘ഇന്ത്യ-സഊദി’ സെക്ടര് പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമായത് ആഭ്യന്തര, ആഗോള വ്യോമയാന വിപണിയെ ഒരുപോലെ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യന് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പിന്മാറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതല് ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലാണ്. സഊദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യന് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സര്വീസുകള് പൂര്ണമായി റദ്ദാക്കിയതോടെ കേരളത്തിലെ പ്രവാസി സമൂഹവും വ്യോമയാന മേഖലയും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. സഊദി റൂട്ടുകളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് മലയാളി പ്രവാസികള് ആശ്രയിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് (കരിപ്പൂര്) സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഇവിടെ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ഗള്ഫ് മേഖലയിലേക്കുള്ള 22 സര്വീസുകള് വരെ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരികയും ജിദ്ദ, റിയാദ് സെക്ടറുകളിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഇന്ത്യന് വിമാനങ്ങള് പൂര്ണമായും നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സമാനമായ രീതിയില് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് (നെടുമ്പാശ്ശേരി) നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള സര്വീസ് തടസ്സങ്ങളാണ് റിപോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകാശ എയറിന്റെ ജിദ്ദ സര്വീസുകളും ഇന്ഡിഗോ, എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ് എന്നിവയുടെ റിയാദ് ഫ്ളൈറ്റുകളും ഉള്പ്പെടെ സഊദിയിലേക്കുള്ള മുഴുവന് ഇന്ത്യന് സര്വീസുകളുമാണ് സിയാലില് പൂര്ണമായി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ കൂട്ടറദ്ദാക്കല് മൂലം അവധി കഴിഞ്ഞ് സമയത്തിന് ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനിരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസി തൊഴിലാളികളാണ് നിലവില് മറ്റ് മാര്ഗമില്ലാതെ കേരളത്തില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.
മുടങ്ങിയത് 200-ലധികം സര്വീസുകള്
ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഗള്ഫിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും തിരക്കേറിയതും എയര്ലൈനുകള്ക്ക് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ലാഭവിഹിതം (Profit Margin) സമ്മാനിക്കുന്നതുമായ സഊദി സെക്ടറിലേക്ക് സര്വീസ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രമുഖ ഇന്ത്യന് വിമാനക്കമ്പനികളുടെയെല്ലാം ചിറകുകള് താത്ക്കാലികമായി അരിയപ്പെട്ടു. ദേശീയ പതാകവാഹകരായ എയര് ഇന്ത്യ, കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സര്വീസുകള് നടത്തുന്ന എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇന്ഡിഗോ, പുതുതായി ഈ റൂട്ടിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ആകാശ എയര് എന്നീ കമ്പനികളുടെ 200-ലധികം പ്രതിവാര സര്വീസുകളാണ് നിലവില് പൂര്ണമായി നിലച്ചിരിക്കുന്നത്.
പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ റദ്ദാക്കല് മൂലം ദീര്ഘദൂര സര്വീസുകള്ക്കായി നീക്കിവെച്ചിരുന്ന വലിയ വൈഡ് ബോഡി വിമാനങ്ങളും (Wide-body aircrafts) നൂറുകണക്കിന് പൈലറ്റുമാരും ക്യാബിന് ക്രൂ അംഗങ്ങളും ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരും സര്വീസുകളില്ലാതെ നിലത്തിറക്കി നിര്ത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിമാനങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മറ്റ് ആഭ്യന്തര റൂട്ടുകളിലേക്കോ അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളിലേക്കോ തിരിച്ചുവിടുന്നത് സാങ്കേതികമായും പ്രവര്ത്തനപരമായും എയര്ലൈനുകള്ക്ക് കനത്ത അധികച്ചെലവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എയര്പോര്ട്ട് പാര്ക്കിംഗ് ഫീസ്, വിമാനങ്ങളുടെ ലെയ്ഓവര് ചെലവുകള് എന്നിവ കമ്പനികളുടെ പ്രതിദിന നഷ്ടം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു.
റീഫണ്ട് ബാധ്യതയും തകര്ന്ന ഉംറ സീസണും
അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങളിലേക്ക് സഊദിയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ടിക്കറ്റുകള് മുന്കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസി യാത്രക്കാര്ക്കും തീര്ഥാടകര്ക്കും മുഴുവന് തുകയും ഒരേസമയം തിരികെ നല്കേണ്ടി വരുന്നത് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെയും പെട്ടെന്നുള്ള പണമൊഴുക്കിനെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി ഒക്ടോബര്-നവംബര് മാസങ്ങള് മുതല് വിശുദ്ധ ഉംറ തീര്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ധന ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ്. മലബാറില് നിന്നും മറ്റ് ഇന്ത്യന് നഗരങ്ങളില് നിന്നും ഈ സീസണില് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വന് ബിസിനസ്സ് പൂര്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കോര്പറേറ്റ് തലത്തില് കമ്പനികളുടെ ഈ വര്ഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വരുമാന വളര്ച്ചാ നിരക്കിനെ വരും പാദങ്ങളില് വന്തോതില് പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കും.
ആശ്വാസമായി വിദേശ എയര്ലൈനുകള്
ഇന്ത്യന് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ താത്ക്കാലിക സര്വീസ് നിര്ത്തലാക്കലോടെ ഉണ്ടായ വിടവ് നിലവില് വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികള്ക്ക് വലിയ തോതില് അനുകൂലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള സര്വീസുകള് മുടങ്ങിയതോടെ യാത്രക്കാര് നേരിടുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത്, കണക്ടിംഗ് ഫ്ളൈറ്റുകള് സര്വീസ് നടത്തുന്ന മറ്റ് ഗള്ഫ് എയര്ലൈനുകള് കൂടുതല് സര്വീസുകളുമായി രംഗത്ത് വന്നത് പ്രവാസികള്ക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. സഊദി അറേബ്യന് വിമാനക്കമ്പനിയായ ഫ്ളൈനാസ്, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ സര്വീസുകള് വര്ധിപ്പിച്ചതും, ഒമാന് എയര്, ഗള്ഫ് എയര്, എയര് അറേബ്യ, എമിറേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ എയര്ലൈനുകള് കൂടുതല് കണക്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകള് ലഭ്യമാക്കിയതും പ്രവാസികള്ക്ക് യാത്ര സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വിദേശ എയര്ലൈനുകളിലെ അമിത ടിക്കറ്റ് നിരക്കും കണക്ടിംഗ് യാത്രകള്ക്ക് എടുക്കുന്ന ദീര്ഘസമയവും സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികള്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്.
ആഗോള വ്യോമയാന ഭൂപടത്തില് ഏറ്റവും വേഗത്തില് വളരുന്ന വിപണിയെന്ന ഇന്ത്യന് വ്യോമയാന മേഖലയുടെ ഖ്യാതിക്കും അതിന്റെ ആഗോള വളര്ച്ചാ നിരക്കിനും നിലവിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഒരു താത്ക്കാലിക മന്ദതയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രയും വേഗം വ്യോമപാത സുരക്ഷിതമായി പുനരാരംഭിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് ഇന്ത്യന് വ്യോമയാന രംഗത്തിന് ഇത് വരുത്തിവെക്കുന്ന ആഘാതം ദൂരവ്യാപകമായിരിക്കുമെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തുന്നു.
Content Highlights: The Indian aviation sector has suffered one of the most severe setbacks in its history due to widespread operational disruptions. A massive surge in flight cancellations grounded aircraft across key airports, causing severe inconvenience to thousands of travelers. Authorities and airlines are working to mitigate the crisis and restore normal schedules.