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ഇസ്റാഈലില് പുതിയ സര്ക്കാര് രൂപവത്കരണം; നാമനിര്ദേശം ഞായറാഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ്
പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിനേക്കാള് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസന്കോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷം നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചതിനിടെയാണിത്.
ജറുസലേം | രാജ്യത്തെ അടുത്ത സര്ക്കാര് രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള നാമനിര്ദേശം ഞായറാഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്റാഈല് പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെര്സോഗ്. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിനേക്കാള് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസന്കോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷം നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചതിനിടെയാണിത്. ‘നെസെറ്റ്’ (Knesset) എന്നറിയപ്പെടുന്ന, 120 അംഗങ്ങളുള്ള പാര്ലിമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിവിധ കക്ഷികളുമായി നീണ്ട ചര്ച്ചകള് നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഹെര്സോഗ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മുന് സൈനിക മേധാവിയായ ഐസന്കോട്ടിനെ ഏകദേശം 67 നിയമസഭാംഗങ്ങള് പിന്തുണച്ചപ്പോള്, നെതന്യാഹുവിന് 46 പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ ചേരികള്ക്കിടയിലും ഓരോ ചേരിക്കുള്ളിലും പരസ്പരമുള്ള ‘വീറ്റോ’ (എതിര്പ്പ്) നിലനില്ക്കുന്നതിനാല്, ആര്ക്കാണ് ഒരു ഭരണസഖ്യം രൂപവത്കരിക്കാന് ഏറ്റവും കൂടുതല് സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് പറയാന് പ്രയാസമാണെന്ന് ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം ടെലിവിഷനിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയില് ഹെര്സോഗ് വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്റാഈലിലെ വാരാന്ത്യ അവധി ദിവസങ്ങളായ വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ചില പാര്ട്ടി നേതാക്കളുമായി നേരിട്ട് ചര്ച്ചകള് നടത്തുമെന്നും, ഞായറാഴ്ച ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബര് 27-ന് നടന്ന ഇസ്റഈല് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നെതന്യാഹുവിനോ ഐസന്കോട്ടിനോ പാര്ലിമെന്റില് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ, കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതയുള്ള രാജ്യത്ത് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന ദുഷ്കരമായ ദൗത്യം ഹെര്സോഗിന്റെ ചുമതലയിലായി.
120 അംഗങ്ങളുള്ള ഇസ്റാഈല് പാര്ലിമെന്റില് (KNESSET), നെതന്യാഹുവിന്റെ ‘ലിക്കുഡ്’ പാര്ട്ടി 27 സീറ്റുകള് നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മത-ദേശീയവാദ സഖ്യത്തിന് ആകെ ലഭിച്ചത് 53 സീറ്റ് മാത്രമാണ്. മധ്യ-ഇടതുപക്ഷം മുതല് വലതുപക്ഷം വരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ള, ജൂത നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാല് പാര്ട്ടികള് ചേര്ന്ന ഐസന്കോട്ടിന്റെ സഖ്യം 48 സീറ്റുകള് നേടി. ഫലസ്തീന് ന്യൂനപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് പാര്ട്ടികള്, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 19 സീറ്റ് നേടി. നെതന്യാഹുവിനെപ്പോലെ തന്നെ, അറബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാര്ട്ടികളുമായി ചേര്ന്ന് സര്ക്കാര് രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഐസന്കോട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ആ പാര്ട്ടികള് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കാനായി ശിപാര്ശ ചെയ്തു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് നിയമനിര്മാതാക്കളില് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടിക്കൊടുത്തു.
‘ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്ന സര്ക്കാരിനെ പുറത്താക്കാന്, മുമ്പ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.’ അറബ് പാര്ട്ടികളുടെ സഖ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ‘ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ്’ (Joint List) എന്ന കൂട്ടായ്മയിലെ മുതിര്ന്ന അംഗമായ ടി ബി അഹ്മദ്, അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് വാര്ത്താ ഏജന്സിയോട് പറഞ്ഞു. ഐസന്കോട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്ട്ടിയായ ‘യാഷറും’ (Yashar) അവകാശപ്പെടുന്നത്, 2015-ന് ശേഷം ഒരു സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന പിന്തുണയായ 67 ശിപാര്ശകള് തങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. എത്രയും വേഗം തനിക്ക് സര്ക്കാര് രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള അധികാരം (Mandate) നല്കണമെന്ന് പാര്ട്ടി ഹെര്സോഗിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Content Highlights: Israel President Isaac Herzog will nominate the leader to form the new government on Sunday following discussions with political parties. Neither major coalition secured a majority in the recent election, creating tight political bargaining. The selected prime minister nominee will receive 28 days to build a functional governing alliance.