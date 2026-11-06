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ഈജിപ്ത്-സുഡാന് അതിര്ത്തിയില് സ്വര്ണ ഖനന മാഫിയയുമായി ഏറ്റുമുട്ടല്; രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഉയര്ന്ന റാങ്കിലുള്ള ബോര്ഡര് ഗാര്ഡ് ഓഫീസര്മാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.
കൈറോ | ഈജിപ്തിന്റെ തെക്കന് അതിര്ത്തിയില് സ്വര്ണ ഖനന മാഫിയക്കെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടിക്കിടെ രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഉയര്ന്ന റാങ്കിലുള്ള ബോര്ഡര് ഗാര്ഡ് ഓഫീസര്മാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഈജിപ്ഷ്യന് സൈനിക വക്താവാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഈ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
സൗത്ത് മിലിട്ടറി സോണിലെ ഈജിപ്ഷ്യന് ബോര്ഡര് ഗാര്ഡ്സിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കേണല് അഹമ്മദ് സമീര്, ബോര്ഡര് ഗാര്ഡ് ബറ്റാലിയന്റെ ഓപറേഷന്സ് തലവന് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല് അഹമ്മദ് ഗൂഡ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സ്വര്ണ ഖനന മാഫിയയുമായുണ്ടായ ശക്തമായ വെടിവെപ്പിനിടയിലാണ് ഇവര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് ഇവര് എന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന കൃത്യമായ തീയതി സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ഈജിപ്തിന്റെ ഈസ്റ്റേണ് ഡെസേര്ട്ട് മേഖലയില് അനധികൃതമായി സ്വര്ണം ഖനനം ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങള്ക്കെതിരെ ഈ വര്ഷം ജൂണിലാണ് സൈന്യം വലിയ സുരക്ഷാ കാമ്പയിന് ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി നടന്ന ഓപറേഷനിലൂടെ ഇതുവരെ 151 ഈജിപ്തുകാരെയും 540 വിദേശ പൗരന്മാരെയും സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, അതിര്ത്തിയിലെ സുരക്ഷാ പോസ്റ്റുകളില് വെച്ച് 6,600ല് അധികം ആളുകള് സൈന്യത്തിന് മുന്നില് കീഴടങ്ങി. കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളില് നിന്ന് നിരവധി അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും വന്തോതിലുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികളും സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഉറപ്പാക്കാനും വിഭവങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഈ കടുത്ത സുരക്ഷാ നടപടിയുടെ നാലാം ഘട്ടം വരും ദിവസങ്ങളില് ആരംഭിക്കുമെന്നും സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Two Egyptian military officers were killed during intense clashes with a gold mining mafia along the Egypt-Sudan border. Security forces engaged the armed group operating illegal extraction activities in the rugged terrain. Authorities have launched an investigation and reinforced border control measures.