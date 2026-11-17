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ഐ പി എല് കരിയറിനും വിരാമം; ധോണി ഇനി സി എസ് കെ ഉപദേഷ്ടാവ്
താരം എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കരിയറിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, പുതിയ റോളില് ധോണി ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ്.
ചെന്നൈ | ഐ പി എലില് നിന്ന് കൂടി വിരമിച്ച് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് മുന് താരം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി. ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സ് (CSK) തങ്ങളുടെ ടീം ഉപദേഷ്ടാവായി ധോണിയെ നിയമിച്ചു. ടീമിന്റെ ദീര്ഘകാല നായകനും പ്രധാന താരവുമായിരുന്ന ധോണിക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസിയില് ഒരു പുതിയ പദവിയാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. താരം എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കരിയറിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, പുതിയ റോളില് ധോണി ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
‘മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിന്റെ ടീം മെന്ററായി ചുമതലയേല്ക്കുന്നു!’-എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി അറിയിച്ചു. ‘ജീവിതത്തില് ഒരിക്കല് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന താരം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കുന്നതായും, ടീമുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം തുടര്ന്നും നിലനില്ക്കുമെന്നും സി എസ് കെ വ്യക്തമാക്കി. ‘എണ്ണമറ്റ വിജയങ്ങളിലൂടെയും, വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും, എന്നെന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില് തങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഓര്മകളിലൂടെയും, തുടക്കം മുതല്ക്കേ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി എം എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മുതല്, സൂപ്പര് കിങ്സിന്റെ അടുത്ത തലമുറക്ക് വഴികാട്ടിയായത് വരെ ‘തല’ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ചെന്നൈ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടായിരിക്കും.’- ഫ്രാഞ്ചൈസി പ്രസ്താവിച്ചു.
ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സൂപ്പര് കിങ്സ് അഞ്ച് ഐ പി എല് കിരീടങ്ങള് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റന് എന്ന നിലയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കിരീടങ്ങള് നേടിയവരുടെ പട്ടികയില് അദ്ദേഹം ഒന്നാമതാണ് (മറ്റൊരു ക്യാപ്റ്റനും ഇത്രയും നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിട്ടില്ല). കൂടാതെ, ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് ടി20-യില് രണ്ട് കിരീടങ്ങളും അദ്ദേഹം ടീമിന് നേടിക്കൊടുത്തു; ഈ ടൂര്ണമെന്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കിരീടങ്ങള് നേടിയ ക്യാപ്റ്റന് എന്ന ബഹുമതിയും ധോണിക്കാണ്.
ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാന്മാരില് ഒരാള് കൂടിയാണ് ധോണി. സൂപ്പര് കിങ്സിനായി 5,314 റണ്സ് നേടിയ അദ്ദേഹം, ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരമാണ്. 272 മത്സരങ്ങളില് കളിച്ച അദ്ദേഹം, ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല് മത്സരങ്ങള് കളിച്ച താരവുമാണ്. അവസാന പന്തില് വിജയം പിടിച്ചെടുത്ത നിരവധി മുഹൂര്ത്തങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ‘ഹെലികോപ്റ്റര് ഷോട്ടുകളും’ സി എസ് കെയുടെയും ഐ പി എല്ലിന്റെയും ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഏടുകളാണ്.
കണക്കുകള്ക്കപ്പുറം, ക്രിക്കറ്റിലെയും ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിലെയും ഒരു ഇതിഹാസം എന്നതിലുപരിയായി വളരാന് ധോണിക്ക് സാധിച്ചു. ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളില് ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെയും ആശങ്കയോടെയും കാത്തിരിക്കുമ്പോള്, അതീവ ശാന്തതയോടെ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാകട്ടെ, ബാറ്റ്സ്മാന്മാരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിന്നല് വേഗത്തില് നടത്തിയ സ്റ്റമ്പിംഗുകളാകട്ടെ, അല്ലെങ്കില് പരമ്പരാഗത രീതികളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താധാരയാകട്ടെ ഇതെല്ലാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകര്ക്ക് പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നല്കി.
‘ഒരു ക്രിക്കറ്റര് എന്ന നിലയില് എം എസ് ധോണി കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള് ഓരോ ആരാധകന്റെയും മനസ്സില് മായാതെ നില്ക്കുന്നു. എന്നാല്, ധോണിയെ ശരിക്കും സവിശേഷനാക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയ രീതിയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ നഗരത്തെ ഹൃദയത്തിലേറ്റുവാങ്ങി, നഗരവും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒരാളായി സ്വീകരിച്ചു.’- ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് കെ എസ് വിശ്വനാഥന് പറഞ്ഞു. ‘നമ്മള് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്, നേടിയ ട്രോഫികള് മാത്രമല്ല, അവ നേടിയ രീതിയും ഓര്മിക്കപ്പെടും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാര്ഥ പൈതൃകം. കളിക്കളത്തില് മഞ്ഞ ജേഴ്സിയില് അദ്ദേഹത്തെ കാണാന് കഴിയാത്തത് നമ്മള് തീര്ച്ചയായും മിസ് ചെയ്യും. എങ്കിലും, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കളിക്കാര്ക്ക് മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നത് തുടരും എന്നതില് സന്തോഷമുണ്ട്.’ ഈ ബന്ധം ഇനിയും വളരുകയും വരും വര്ഷങ്ങളിലും ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യും.’
Content Highlights: MS Dhoni has officially announced his retirement from his playing career in the Indian Premier League. Following his exit as a player, the legendary cricketer will continue his association with Chennai Super Kings. He has been appointed as the new mentor for the franchise ahead of the upcoming season.