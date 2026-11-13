ജെ ഡി വാൻസിനെ മാറ്റി; ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തിടുക്കപ്പെട്ട് ട്രംപ്

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Kerala
സംഗീത സംവിധായകന് വാടക്കെടുത്ത വീട്ടില് സിനിമ പിന്നണി ഗായകന്റെ മയക്കുമരുന്നു വില്പ്പന
Editors Pick
'നല്ലൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ നമ്പർ തരാമോ?'; വ്യോമസേന വിംഗ് കമാൻഡറെ പാക് 'ചാരവനിത' കുടുക്കിയത് ഇങ്ങനെ
First Gear
ഉത്സവ സീസണില് വാഹന വിപണിയില് വന് കുതിപ്പ്; അഞ്ച് ലക്ഷം കടന്ന് പാസഞ്ചര് വാഹന വില്പ്പന
National
നഗ്നചിത്രങ്ങൾക്ക് പകരം പാക് ചാരന്മാർക്ക് യുദ്ധ പദ്ധതി ചോർത്തി നൽകി; വ്യോമസേന വിങ് കമാൻഡർ പിടിയിൽ
Kerala
മാനവീയം വീഥിയില് പരിപാടികള്ക്ക് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന കോര്പ്പറേഷന്
Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെതിരെ പുനര്ജനി പദ്ധതിയില് അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില് ഹര്ജി
Kerala