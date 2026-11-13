National
എസ് സി ഒ സിവിലൈസേഷണൽ ഡയലോഗ് ഫോറത്തിലേക്ക് പാകിസ്ഥാനെ ക്ഷണിച്ച് ഇന്ത്യ
എസ് സി ഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 25 രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ ക്ഷണം അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എസ് സി ഒ സിവിലൈസേഷണൽ ഡയലോഗ് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാകിസ്ഥാന് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണം ലഭിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഈ മാസം 20 മുതൽ 22 വരെയാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്കാര മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ശെഖാവത്ത് അറിയിച്ചു.
നവംബർ 20 ന് ഡൽഹിയിലെ പുരാണ ഖിലയിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. നയതന്ത്രത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും അപ്പുറം സംസ്കാരത്തിലും നാഗരിക ബന്ധങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ എസ് സി ഒ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന് ഈ ക്ഷണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ളിലെ ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എസ് സി ഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 25 രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ ക്ഷണം അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 15 രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇതിനോടകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ശെഖാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ചൈന, ഇറാൻ, കസാഖ്സ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എസ് സി ഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ധാരണയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ആഴത്തിലാക്കാനാണ് ഫോറം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പങ്കിട്ട പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഇടമായി എസ് സി ഒ മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുനെസ്കോ സൈറ്റുകൾക്കായുള്ള നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. കഴിഞ്ഞ വർഷം തിയാൻജിനിൽ നടന്ന എസ് സി ഒ ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് സിവിലൈസേഷണൽ ഡയലോഗ് ഫോറം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ യാതൊരുവിധ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും എസ് സി ഒ കൂട്ടായ്മ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇടയിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വേദിയായി തുടരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ബിലാവൽ ഭൂട്ടോയും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കറും പരസ്പരം സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം താജിക്കിസ്ഥാനിലെ ദുഷാൻബെയിൽ നടന്ന എസ് സി ഒ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് മീറ്റിംഗിലാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഈ ഡയലോഗ് ഫോറം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Content Highlights
India has invited Pakistan to the inaugural SCO Civilisational Dialogue Forum in New Delhi, scheduled from November 20 to 22. Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat expressed hope that Islamabad will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi will attend the opening ceremony at Purana Qila.