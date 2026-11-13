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ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം; മുന് നിലപാടില് നിന്ന് മണിക്കൂറുകള്ക്കകം മലക്കം മറിഞ്ഞ് ട്രംപ്
ഗള്ഫ് സഖ്യകക്ഷികളുടെ അഭ്യര്ഥന മാനിച്ച്, കൂടുതല് ആക്രമണങ്ങളില് നിന്ന് പിന്മാറിയതായി ട്രംപ്. തെഹ്റാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള് നടത്താന് മടിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മുന് പ്രസ്താവന.
തെഹ്റാന്/വാഷിങ്ടണ് | ബഹ്റൈനിലുള്ള യു എസിന്റെ ‘ഏര്ലി വാണിംഗ്’ (മുന്കൂര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്ന) റഡാര് സംവിധാനത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സ് (IRGC) അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച സിരിക്കിലെ ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ടവറിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഇത്.
അതിനിടെ, ഗള്ഫ് സഖ്യകക്ഷികളുടെ അഭ്യര്ഥന മാനിച്ച്, ഇറാനു നേരെയുള്ള കൂടുതല് ആക്രമണങ്ങളില് നിന്ന് പിന്മാറിയതായി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. തെഹ്റാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള് നടത്താന് മടിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് ട്രംപിന്റെ മലക്കംമറിച്ചില്.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് വെച്ച് ഒരു എണ്ണ ടാങ്കര് കടലില് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മൈനില് (sea mine) തട്ടിയതിനെ തുടര്ന്ന് സ്ഫോടനമുണ്ടായതായി ഐ ആര് ജി സി (IRGC) നാവികസേന അറിയിച്ചു. നസര് ആശുപത്രിയില് ഏഴുപേര് കൊല്ലപ്പെടാനിടയായ ഇസ്റാഈല് ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ, ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ‘ഗസ ബോര്ഡ് ഓഫ് പീസ്’ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്, ഇസ്റാഈലിന്റെ വാദങ്ങള് അതേപടി ഏറ്റുപിടിക്കുകയാണ് ബോര്ഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഹമാസ് ഈ പ്രസ്താവന തള്ളി.
Content Highlights: Reports indicate that Donald Trump has reversed his earlier stance regarding a potential attack on Iran within a matter of hours. The sudden shift in his position has drawn attention amid ongoing geopolitical tensions in the Middle East. Observers are closely watching further developments in US-Iran relations.