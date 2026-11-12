ട്രംപിന് തിരിച്ചടി: ആഘോഷിക്കാൻ വകയുണ്ടോ?

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Kerala
സര്ക്കാരിന് സമരത്തെ അടിച്ചമര്ത്താനാകില്ല; വളര്മതി വീണ്ടും സമരപ്പന്തലില്
Ongoing News
റിയാദ് സുൽഫിയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കുടുങ്ങിയ നാലുപേരെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി; നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി
National
ഉത്തര്പ്രദേശില് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം; 'സാമാചിക് പരിവര്ത്തന മോര്ച്ച' മുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒവൈസിയും ചന്ദ്രശേഖര് ആസാദും
International
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം; സഊദിയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്വീസുകള് വീണ്ടും റദ്ദാക്കി ഇന്ത്യന് കമ്പനികള്
Kerala
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് നല്കി; പുതുക്കോട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പരാതി
Kerala
അടൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് അതിക്രമം; ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കടക്കം എട്ടുപേര്ക്ക് മുന്കൂര് ജാമ്യം
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