Connect with us

Kerala

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് നല്‍കി; പുതുക്കോട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പരാതി

ഒരു വയസിന് മുമ്പുള്ള വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാന്‍ വന്ന കുട്ടികള്‍ക്കാണ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് നല്‍കിയത്

Published

Nov 12, 2026 1:27 pm |

Last Updated

Nov 12, 2026 1:27 pm

പാലക്കാട്|പാലക്കാട് പുതുക്കോട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകള്‍ നല്‍കിയതായി പരാതി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം പിന്നിട്ട പാരസെറ്റമോള്‍ സിറപ്പ് നല്‍കിയെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതി.

ഒരു വയസിന് മുമ്പുള്ള വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാന്‍ വന്ന കുട്ടികള്‍ക്കാണ് മരുന്ന് നല്‍കിയത്. പരാതി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മരുന്ന് മാറ്റി നല്‍കിയതായും രക്ഷിതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഏഴോളം പേര്‍ക്ക് മരുന്ന് തിരികെ നല്‍കിയതായാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

Content Highlights: Parents have complained that expired paracetamol syrup was distributed to infants at the Puthucode Primary Health Centre in Palakkad. The medicine, which had expired a month ago, was given to babies brought in for vaccination. Following complaints, the health centre reportedly replaced the syrup for around seven recipients.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സര്‍ക്കാരിന് സമരത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്താനാകില്ല; വളര്‍മതി വീണ്ടും സമരപ്പന്തലില്‍

Ongoing News

റിയാദ് സുൽഫിയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കുടുങ്ങിയ നാലുപേരെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി; നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി

National

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം; 'സാമാചിക് പരിവര്‍ത്തന മോര്‍ച്ച' മുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒവൈസിയും ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദും

International

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം; സഊദിയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വീണ്ടും റദ്ദാക്കി ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍

Kerala

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് നല്‍കി; പുതുക്കോട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പരാതി

Kerala

അടൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ അതിക്രമം; ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കടക്കം എട്ടുപേര്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം

Ongoing News

ഹജ്ജ്, ഉംറ മേഖലയിൽ ഡാറ്റാ വിപ്ലവം: 'ഉഫുഖ്' ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം പുറത്തിറക്കി