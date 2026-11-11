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Kerala
സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ എല്പിഎസ്ടി സമരപ്പന്തല് പോലീസ് പൊളിച്ചു നീക്കി; വളര്മതിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി
Kerala
ചേരാനെല്ലൂര് വാഹനാപകടം; 17കാരന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭദ്രകീര്ത്തി ഹൈക്കോടതിയില്
Kerala
പരിപ്പുവടക്ക് ഉപ്പു കുറഞ്ഞു; തട്ടുകട അടിച്ചു തകര്ത്തു, ജീവനക്കാരന് മേല് തിളച്ച എണ്ണയൊഴിച്ചു, തടയാനെത്തിയ ഉടമയെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ചു
International
അയ്യായിരത്തിലേറെ വര്ഷത്തെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നവ; കുവൈത്തിലെ സുബിയ്യയില് ആയിരത്തോളം പുരാതന ശവകുടീരങ്ങള് കണ്ടെത്തി
Eduline
ഐ ഐ എഫ് ടിയിൽ എം ബി എ പഠിക്കാം
National
പാന് കാര്ഡും വോട്ടര് ഐഡിയും മാത്രം പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവാകില്ല: ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി
Kerala