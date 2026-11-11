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റഷ്യയുമായുള്ള സമാധാന ചര്ച്ച; വലിയ പുരോഗതിയെന്ന് യുക്രൈന്
ചര്ച്ചകളെ ത്രികക്ഷി തലത്തില് നിന്ന് ബഹുകക്ഷി തലത്തിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് തങ്ങള് അടുക്കുകയാണെന്ന് യുക്രൈനിലെ ഭരണകക്ഷിയായ 'സെര്വന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിള്' വിഭാഗത്തിന്റെ പാര്ലിമെന്ററി നേതാവ് ഡേവിഡ് അരഖാമിയ.
അബൂദബി | റഷ്യയുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമാധാന ചര്ച്ചകളില്, ‘സുരക്ഷ, സമൃദ്ധി’ എന്നീ വിഷയങ്ങളില് വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി യുക്രൈന് മുഖ്യ ചര്ച്ചാ പ്രതിനിധി റുസ്തം ഉമെറോവ്. അബൂദബിയില് നടന്ന സംയുക്ത വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയില് നടന്ന റഷ്യ-യുക്രൈന് സമാധാന ചര്ച്ചകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് നിലവില് ഉക്രെയ്നിന്റെ ഫോറിന് ഇന്റലിജന്സ് സര്വീസ് മേധാവിയായ ഉമെറോവിന്റെ പ്രതികരണം. യൂറോപ്യന് പങ്കാളിത്തം ഉള്പ്പെടെ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി വിവിധ തലങ്ങളില് ചര്ച്ചകള് നടന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമാധാന ചര്ച്ചകളിലെ പങ്കാളിത്തത്തിന് യു എസ് പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫിനും ജാരെഡ് കുഷ്നറിനും ഉമെറോവ് നന്ദി അറിയിച്ചു.
യുക്രൈനിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ‘സെര്വന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിള്’ വിഭാഗത്തിന്റെ പാര്ലിമെന്ററി നേതാവ് ഡേവിഡ് അരഖാമിയയും വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നടന്ന ത്രികക്ഷി ചര്ച്ചകള് ‘ഏറ്റവും കഠിനമായവയില് ഒന്നായിരുന്നു’ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മോസ്കോയും കീവും തമ്മില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റത്തില് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകള് ഉള്പ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ചര്ച്ചകളെ ത്രികക്ഷി തലത്തില് നിന്ന് ബഹുകക്ഷി തലത്തിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് തങ്ങള് അടുക്കുകയാണെന്ന് അരഖാമിയ പറഞ്ഞു. മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലും ‘വലിയ പുരോഗതി’ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, എന്നാല് അവ ഇപ്പോള് വെളിപ്പെടുത്താന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അബൂദബിയില് ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച് രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന, അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ത്രികക്ഷി സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് യുക്രൈനിയന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഈ പ്രതികരണങ്ങള്. ഫെബ്രുവരിയില് ജനീവയില് നടന്ന ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള ത്രികക്ഷി സമാധാന ചര്ച്ചകളായിരുന്നു ഇവ. സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില്, റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് പുടിനുമായി ചര്ച്ച നടത്തുന്നതിനായി താനും വിറ്റ്കോഫും നാളെ മോസ്കോയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് കുഷ്നര് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വ, ബുധന് ദിവസങ്ങളിലെ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം ധാരണയായ തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘അക്കങ്ങള് അന്തിമമാക്കുക’ എന്നതാണ് ഈ സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Content Highlights:Ukraine reported significant progress following two days of US-mediated peace negotiations with Russia hosted in Abu Dhabi. The bilateral delegations agreed on a large-scale prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. Diplomatic envoys will now meet top leaders to finalize further security framework details.