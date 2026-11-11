Connect with us

National

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ സ്ത്രീക്ക് ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പൂര്‍ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്; ബോംബെ ഹൈകോടതി

ഒക്ടോബറില്‍ വിവാഹിതരായ 21 വയസ്സുള്ള ഹിന്ദു യുവതിയും 21 വയസ്സുള്ള മുസ്ലിം യുവാവും നല്‍കിയ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Published

Nov 11, 2026 7:31 pm |

Last Updated

Nov 11, 2026 7:31 pm

മുംബൈ| സ്വന്തം ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ സ്ത്രീക്ക് പൂര്‍ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ബോംബെ ഹൈകോടതി. മതം, വിശ്വാസം, ജാതി എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് അദ്വൈത് എം സേത്ന, ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജിത്സിന്‍ഹ രാജ ഭോന്‍സ്ലെ എന്നിവരടങ്ങിയ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഒക്ടോബറില്‍ വിവാഹിതരായ 21 വയസ്സുള്ള ഹിന്ദു യുവതിയും 21 വയസ്സുള്ള മുസ്ലിം യുവാവും നല്‍കിയ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21ല്‍ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പുനല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: The Bombay High Court ruled that an adult woman has full freedom to choose her life partner regardless of religion, faith, or caste. A holiday bench citing Article 21 emphasized that fundamental rights guarantee personal autonomy in marriage. The decision came while hearing a petition from a 21-year-old interfaith couple.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ എല്‍പിഎസ്ടി സമരപ്പന്തല്‍ പോലീസ് പൊളിച്ചു നീക്കി; വളര്‍മതിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

Kerala

ചേരാനെല്ലൂര്‍ വാഹനാപകടം; 17കാരന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭദ്രകീര്‍ത്തി ഹൈക്കോടതിയില്‍

Kerala

പരിപ്പുവടക്ക് ഉപ്പു കുറഞ്ഞു; തട്ടുകട അടിച്ചു തകര്‍ത്തു, ജീവനക്കാരന് മേല്‍ തിളച്ച എണ്ണയൊഴിച്ചു, തടയാനെത്തിയ ഉടമയെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

International

അയ്യായിരത്തിലേറെ വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നവ; കുവൈത്തിലെ സുബിയ്യയില്‍ ആയിരത്തോളം പുരാതന ശവകുടീരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി

Eduline

ഐ ഐ എഫ് ടിയിൽ എം ബി എ പഠിക്കാം

National

പാന്‍ കാര്‍ഡും വോട്ടര്‍ ഐഡിയും മാത്രം പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവാകില്ല: ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി

Kerala

ബൈക്ക് കോളജില്‍ കയറ്റുന്നതിനെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; പനമരം ഗസാലി കോളജില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം