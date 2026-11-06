യു എസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഇന്ത്യക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ | SIRAJ EDITORIAL 07-11-2026

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Kerala
ഇടിമിന്നലേറ്റ് മുവാറ്റുപുഴയില് വീട് കത്തി നശിച്ചു, കാസര്ക്കോട് വീടിനു നാശ നഷ്ടം
Kerala
താക്കോല് കൈക്കലാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് കവര്ച്ച; പ്രതി പിടിയില്
National
സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരെ കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് നിയമിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായവുമായി സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്ന
Kerala
മദ്യമുക്ത കേരളം; യു ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കണമെന്ന് വി എം സുധീരന്
International
യു എ ഇയിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോ ലഹരിമരുന്ന് കടത്താന് ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലയിലെ ഇരുപത് പേര് പിടിയില്
International
സ്പെയിന് ട്രെയിന് അപകടം: റെയില്പാത നവീകരണത്തില് തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടൊ എന്ന് അന്വേഷണവുമായി യൂറോപ്യന് യൂണിയന്
International