Connect with us

National

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വീണ്ടും സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ഏത് വേദിയും സമയവും തനിക്ക് സ്വീകാര്യമാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Published

Nov 06, 2026 9:28 pm |

Last Updated

Nov 06, 2026 9:30 pm

ന്യൂ ഡല്‍ഹി | മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വീണ്ടും സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഏത് വേദിയും സമയവും തനിക്ക് സ്വീകാര്യമാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

ദീപാവലി ഇടവേളയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ശക്തമായ മിന്നല്‍ സമരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് നീക്കം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഓഫീസുകള്‍ ഉപരോധിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകും.

തുടര്‍ നടപടികള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ ചായ സല്‍ക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തകസമിതി അംഗങ്ങള്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള നേതാക്കള്‍ , എം പിമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ വിഷയം ദേശീയതലത്തില്‍ ആളിക്കത്തിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും നീക്കം.

Content Highlights: Rahul Gandhi challenged PM Narendra Modi to an open debate at any venue or time. Congress plans nationwide protests including blockade of Election Commission offices against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Rahul Gandhi convened a leadership meeting in Delhi to finalize strategies.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഉക്രൈനില്‍ സമാധാന കരാറിലെത്താന്‍ ഇനിയും നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുണ്ട്: യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍

International

സ്‌കൂളില്‍ ഭീകരാക്രമണം നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിട്ട യുവാവിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി സ്വീഡന്‍

Kerala

വീട്ടില്‍ നിര്‍മിച്ച കള്ളനോട്ടുകള്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി മാറ്റിയെടുത്ത വയോധികന്‍ പിടിയില്‍

Kerala

വിലകൂടിയ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിന്റെ യഥാര്‍ഥ വസ്തുതകള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് തുറന്നുപറയണം: മുന്‍ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Kerala

കണ്ണവം ബോംബേറ് കേസ് ; രണ്ട് ആര്‍ എസ് എസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പയ്യോളി പോക്‌സോ കേസ്: പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിയുടെ രണ്ട് ആഡംബര വാഹനങ്ങള്‍ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു

Kerala

ഹിമാചല്‍ വൈദ്യുതി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തിയത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ ആരോപണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍