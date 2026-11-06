International
ഹജ്ജ് കോണ്ഫറന്സില് ഗോള്ഡന് സ്പോണ്സറായി ഫ്ളൈനാസ്; ഉംറ സര്വീസുകള് മെച്ചപ്പെടുത്താന് തന്ത്രപ്രധാന കരാറുകള് ഒപ്പിടും
നവംബര് എട്ട് മുതല് 11 വരെയാണ് ആറാമത് ഹജ്ജ് കോണ്ഫറന്സ് ആന്ഡ് എക്സിബിഷന്.
ജിദ്ദ | ലോകത്തിലെ മുന്നിര ലോ-കോസ്റ്റ് എയര്ലൈനും മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് വിമാനക്കമ്പനിയുമായ ഫ്ളൈനാസ് ജിദ്ദയില് നടക്കുന്ന ആറാമത് ഹജ്ജ് കോണ്ഫറന്സ് ആന്ഡ് എക്സിബിഷനില് ഗോള്ഡന് സ്പോണ്സറായി പങ്കെടുക്കുന്നു. നവംബര് എട്ട് മുതല് 11 വരെ നടക്കുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കോണ്ഫറന്സില്, ഹജ്ജ്-ഉംറ തീര്ഥാടകര്ക്കുള്ള യാത്രാ സേവനങ്ങള് കൂടുതല് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി കമ്പനി നിരവധി തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്ത കരാറുകളില് ഒപ്പുവെക്കും.
സഊദി വിഷന് 2030-ന്റെ ഭാഗമായുള്ള ‘ഗെസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദി മെര്സിഫുള്’ പ്രോഗ്രാം, ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഫ്ളൈനാസ് ഈ പുതിയ പദ്ധതികള്ക്ക് രൂപം നല്കുന്നത്. തീര്ഥാടകരുടെ യാത്രാനുഭവം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2007-ല് സര്വീസ് ആരംഭിച്ചതു മുതല് ഇതുവരെ 20 ലക്ഷത്തിലധികം തീര്ഥാടകര്ക്ക് യാത്രാസൗകര്യമൊരുക്കിയ കമ്പനി, ഈ വര്ഷത്തെ ഹജ്ജ് സീസണില് മാത്രം 18 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നായി 1,47,000-ത്തിലധികം പേരെയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളില് എത്തിച്ചത്. ആഴ്ചയില് 2,000-ത്തിലധികം സര്വീസുകളുമായി 38 രാജ്യങ്ങളിലെ 80-ലധികം ആഭ്യന്തര-അന്തര്ദേശീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സര്വീസ് നടത്തുന്ന ഫ്ളൈനാസ്, ഇതുവരെ ആകെ 11 കോടിയിലധികം (110 മില്യണ്) യാത്രക്കാരുടെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
67,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തീര്ണമുള്ള പ്രദര്ശന നഗരിയിലാണ് ഇത്തവണത്തെ മെഗാ ഹജ്ജ് കോണ്ഫറന്സ് നടക്കുന്നത്. സര്ക്കാര്, സ്വകാര്യ, സന്നദ്ധ മേഖലകളില് നിന്നുള്ള 520-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളും 150-ലധികം രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഇതില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്, സുസ്ഥിര വികസനം, ഡിജിറ്റല് സേവനങ്ങള് എന്നിവ മുന്നിര്ത്തിയുള്ള ചര്ച്ചകള്, വര്ക്ക്ഷോപ്പുകള്, ഏവിയേഷന്-ഹെല്ത്ത് സ്പെഷ്യല് സോണുകള് എന്നിവയും കോണ്ഫറന്സിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷന് 2030-ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി തങ്ങളുടെ സര്വീസുകള് ഭാവിയില് 165 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഫ്ളൈനാസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Content Highlights: Flynas has joined the Saudi Hajj Conference as a golden sponsor to enhance service quality for pilgrims. The airline will sign key strategic agreements aimed at boosting Umrah flight operations and connectivity. This initiative aligns with national efforts to streamline transport for visitors to Makkah.