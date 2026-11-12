International
സുരക്ഷാ ആശങ്ക; 2026 ഫിഫ അണ്ടര്-17 ലോകകപ്പില് നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറി
താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കാണ് മുന്ഗണനയെന്ന് യു എസ് സോക്കര് ഫെഡറേഷന് അറിയിച്ചു.
ദോഹ | സുരക്ഷാ ആശങ്കകള് വര്ധിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ഖത്വറില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ അണ്ടര്-17 പുരുഷ ലോകകപ്പില് നിന്ന് അമേരിക്കന് ടീം ഔദ്യോഗികമായി പിന്മാറി. ടൂര്ണമെന്റ് ആരംഭിക്കാന് വെറും എട്ട് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെയാണ് യു എസ് സോക്കര് ഫെഡറേഷന് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. താരങ്ങളുടെയും സ്റ്റാഫിന്റെയും സുരക്ഷക്കാണ് തങ്ങള് പ്രഥമ പരിഗണന നല്കുന്നതെന്ന് ഫെഡറേഷന് വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സൈനിക സംഘര്ഷങ്ങളും ഒക്ടോബര് 23-ന് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാര്ട്ട്മെന്റ് ഖത്വറിനായി പുറപ്പെടുവിച്ച ലെവല് 3 യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പുമാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് നേരിട്ടുള്ള കാരണം. സായുധ സംഘര്ഷ സാധ്യതയും മേഖലയില് പെട്ടെന്നുണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഖത്വറിലേക്കുള്ള യാത്ര പുനര്വിചിന്തനം ചെയ്യണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ദോഹയിലെ യു എസ് എംബസി ജീവനക്കാര്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും യാത്ര ഒഴിവാക്കാന് കാരണമായി.
പിന്മാറ്റ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ അത്ലാന്റയില് നടക്കാനിരുന്ന പ്രീ-ടൂര്ണമെന്റ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് യു എസ് സോക്കര് റദ്ദാക്കുകയും താരങ്ങള്ക്കും കുടുംബങ്ങള്ക്കും ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് നല്കുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യ പരിശീലകന് അലക്സ് അല്ഡാസ് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് 21 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഫിലാഡല്ഫിയ യൂണിയന്റെ മാലിക് ജാക്കുപോവിച്ച്, ചിക്കാഗോ ഫയറിന്റെ റോബര്ട്ട് ടര്ഡിയന്, എല് എ ഗാലക്സിയുടെ വിന്നി ഗാര്സിയ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ യുവതാരങ്ങള് ഈ ടീമില് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു.
ടൂര്ണമെന്റില് നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യില് മോണ്ടിനെഗ്രോ, ചിലി, അള്ജീരിയ എന്നീ ടീമുകള്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനം. ദോഹയിലെ ആസ്പയര് സോണ് കോംപ്ലക്സിലായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. നവംബര് 21-ന് മോണ്ടിനെഗ്രോക്കെതിരെയായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ മത്സരം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.
അമേരിക്കയുടെ പിന്മാറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ച ഫിഫ, 48 ടീമുകള് പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകകപ്പ് നവംബര് 19 മുതല് ഡിസംബര് 13 വരെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഖത്വറിലെ സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലുകളില് മാറ്റമില്ലെന്ന് ഫിഫ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി. മോട്ടോജിപി, ലോക പാഡല് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള് ഖത്വര് അടുത്തിടെ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചതും ഫിഫ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഫിഫ ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം ടൂര്ണമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളില് പിന്മാറുന്ന ഫെഡറേഷനുകള് അച്ചടക്ക നടപടിക്കും കുറഞ്ഞത് 20,000 സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് (ഏകദേശം 24,000 ഡോളര്) പിഴക്കും വിധേയരാകും. അമേരിക്കക്ക് പകരം കോണ്കാകാഫ് മേഖലയില് നിന്ന് മറ്റൊരു ടീമിനെ ഉള്പ്പെടുത്തണോ, അല്ലെങ്കില് ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യില് മൂന്ന് ടീമുകളെ മാത്രം വെച്ച് മത്സരക്രമം പുനഃക്രമീകരിക്കണോ എന്ന കാര്യം ഫിഫയുടെ സംഘാടക സമിതി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങള് വലിയ കായിക മത്സരങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കയുടെ ഈ പിന്മാറ്റം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അയല്രാജ്യങ്ങളില് നടക്കാനിരുന്ന മറ്റ് പല പ്രധാന മത്സരങ്ങളും അടുത്തിടെ മാറ്റിയിരുന്നു. സഊദി അറേബ്യയിലെ 2027 ഏഷ്യന് കപ്പ് ഫുട്ബോള് മാറ്റിവെക്കുകയും, ഡാക്കര് റാലി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയും, സിക്സ് കിംഗ്സ് സ്ലാം ടെന്നീസ് മത്സരം നീട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Content Highlights:The United States Soccer Federation has officially withdrawn its team from the 2026 FIFA U-17 World Cup in Qatar just days before kickoff. Citing escalating Middle East security concerns and a US State Department Level 3 travel advisory, the federation prioritized player and staff safety. Consequently, USA faces a potential FIFA fine for the late exit.