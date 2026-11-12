Kerala
പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര് കൊല്ലം മോഹന് അന്തരിച്ചു
കുടുംബത്തോടൊപ്പം ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.
കൊല്ലം| പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര് കൊല്ലം മോഹന് അന്തരിച്ചു. മാര്ത്താണ്ഡത്ത് വെച്ച് ട്രെയിനില് നിന്ന് കാല്വഴുതി വീണാണ് അന്ത്യം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.
നാന, കേരളശബ്ദം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വാരികകളില് ദീര്ഘകാലം ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവര്ത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് കൊല്ലം മോഹന്.
Content Highlights: Renowned photojournalist Kollam Mohan died after slipping and falling from a moving train at Marthandam. The tragic accident occurred while he was traveling with his family. He had worked for decades as a prominent photographer for leading publications like Nana and Keralasabdam.
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