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Kerala

പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ കൊല്ലം മോഹന്‍ അന്തരിച്ചു

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.

Published

Nov 12, 2026 8:48 pm |

Last Updated

Nov 12, 2026 8:48 pm

കൊല്ലം| പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ കൊല്ലം മോഹന്‍ അന്തരിച്ചു. മാര്‍ത്താണ്ഡത്ത് വെച്ച് ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് കാല്‍വഴുതി വീണാണ് അന്ത്യം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.

നാന, കേരളശബ്ദം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വാരികകളില്‍ ദീര്‍ഘകാലം ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് കൊല്ലം മോഹന്‍.

Content Highlights: Renowned photojournalist Kollam Mohan died after slipping and falling from a moving train at Marthandam. The tragic accident occurred while he was traveling with his family. He had worked for decades as a prominent photographer for leading publications like Nana and Keralasabdam.

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