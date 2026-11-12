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വിവാഹേതര ബന്ധം: എൻവിഡിയ സി ഇ ഒ ജെൻസൺ ഹുവാങ് രാജിവെച്ചു
കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുമായ (സി എഫ് ഒ) കൊളെറ്റ് ക്രെസിനെ ഇടക്കാല സി ഇ ഒയായി നിയമിച്ചു.
വാഷിംഗ്ടൺ | വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ (Nvidia) സഹസ്ഥാപകനും സി ഇ ഒയുമായ ജെൻസൺ ഹുവാങ് (63) രാജിവെച്ചു. കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ബോർഡ് അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തോടെ അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങിയതായി എൻവിഡിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
പകരമായി കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുമായ (സി എഫ് ഒ) കൊളെറ്റ് ക്രെസിനെ ഇടക്കാല സി ഇ ഒയായി നിയമിച്ചു. സ്ഥിരം പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ സി എഫ് ഒ ചുമതലകൾക്കൊപ്പം ഇടക്കാല സി ഇ ഒ പദവിയും അവർ വഹിക്കും. കൂടാതെ, എൻവിഡിയയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബോർഡ് ചെയർമാനായി ഹാർവി സി ജോൺസിനെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013 മുതൽ എൻവിഡിയയുടെ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തെ നയിക്കുന്ന കൊളെറ്റ് ക്രെസ്, നേരത്തെ സിസ്കോ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനികളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചൈനീസ് ചാരവനിതയെന്ന് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള (Alice Huang) ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങിന്റെ ബന്ധം പുറത്തുവന്നതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള മെഗാസ്പീഡ് (Megaspeed) എന്ന കമ്പനിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവായിരുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായി 2023 മുതൽ 2025 വരെ ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എൻവിഡിയയിൽ നിന്ന് 4.8 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ചിപ്പുകൾ വാങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് മെഗാസ്പീഡ്. ആലീസ് ഹുവാങ്ങിന് ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അമേരിക്കൻ ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായി മാറുകയും എഫ് ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചാരവൃത്തി ആരോപണങ്ങൾ ചൈന നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവാദം ശക്തമായതോടെ നവംബർ എട്ടിന് ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ, താൻ ഭാര്യയോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചതായി ജെൻസൺ ഹുവാങ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും കുടുംബത്തോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ കമ്പനി ബോർഡ് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും പ്രമുഖ നിയമസ്ഥാപനമായ വാച്ചെൽ, ലിപ്റ്റൺ, റോസൻ ആൻഡ് കാറ്റ്സിനെ അന്വേഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനിടെയാണ്, എൻവിഡിയയിലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റായ കിംബർലി പവലുമായും ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങിന് വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ജോസിൽ നടന്ന എൻവിഡിയ കോൺഫറൻസിനിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഇരുവരും അടുത്തിടപഴകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. നേരിട്ട് തന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായുള്ള ബന്ധം കമ്പനി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.
1993-ൽ എൻവിഡിയ സ്ഥാപിച്ചതുമുതൽ കമ്പനിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ചിപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായി വളർത്തിയെടുത്ത നേതാവാണ് ജെൻസൺ ഹുവാങ്. എന്നാൽ ഇരട്ട വിവാദങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ ഓഹരി വിപണിയിൽ എൻവിഡിയയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയേൽക്കുകയും കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം 600 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഇടിവുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. നിക്ഷേപകരുടെ സമ്മർദ്ദവും ബോർഡിന്റെ നിർണ്ണായക യോഗവും നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട നേതൃത്വത്തിന് വിരാമമിട്ട് ജെൻസൺ ഹുവാങ് രാജിവെച്ചത്.
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Nvidia co-founder and CEO Jensen Huang has resigned from his positions as president, chief executive, and board member with immediate effect following twin extramarital affair scandals. The controversies centered around his relationship with Alice Huang, an executive suspected by US intelligence of being a Chinese spy, and a second alleged affair with Nvidia’s Healthcare Vice President Kimberly Powell. Following the revelations and a massive drop in Nvidia’s market value, CFO Colette Kress has been named interim CEO while the company searches for a permanent successor.