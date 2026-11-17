Kerala
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യാ സഹോദരന് സി പി എം വിട്ടു
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കല്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് എംഡിയായിരുന്നു വിനയകുമാര്.
തിരുവനന്തപുരം| കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യാ സഹോദരന് എസ് ആര് വിനയകുമാര് സി പി എം വിട്ടു. വിനയകുമാര് പാര്ട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കിയില്ല. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കല്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് എംഡിയായിരുന്നു വിനയകുമാര്.
സി പി എം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിനയകുമാര് കടുത്ത വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാര്ട്ടി പിണറായിയുടെ പിടിയിലായെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്
Content Highlights:According to reports, S R Vinayakumar, brother-in-law of late leader Kodiyeri Balakrishnan, has left the CPM. The former United Electricals Industries MD chose not to renew his party membership. He sharply criticized the leadership, alleging the party is now controlled by Pinarayi Vijayan.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യാ സഹോദരന് സി പി എം വിട്ടു
National
വിജയ് സര്ക്കാറിന് വന് തിരിച്ചടി; കല്ല്, എം-സാന്ഡ് നിരോധനം റദ്ദാക്കി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
Kerala
കൃഷിയിടത്തിലെ വൈദ്യുതി വേലിയില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് സൈനികന് മരിച്ചു
International
മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്ലോട്ട് മാറ്റം: ഗൾഫ് വിമാനക്കമ്പനികളും അതോറിറ്റിയും തമ്മിൽ തർക്കം രൂക്ഷം
National
എയർ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ആഗോള വ്യോമയാന ഹബ്ബായി ബെംഗളൂരു മാറുന്നു
International
എണ്ണ-സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ശക്തമായി
Kerala