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മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്ലോട്ട് മാറ്റം: ഗൾഫ് വിമാനക്കമ്പനികളും അതോറിറ്റിയും തമ്മിൽ തർക്കം രൂക്ഷം
ഹജ്ജ്-ഉംറ യാത്രക്കാർ ആശങ്കയിൽ
മുംബൈ|അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സ്ലോട്ടുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത 14 അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകൾ പുതിയ നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് (NMIA) മാറ്റുന്നതിനെയും ചൊല്ലി മുംബൈ വിമാനത്താവള അതോറിറ്റിയും (MIAL) പ്രമുഖ ഗൾഫ് വിമാനക്കമ്പനികളും തമ്മിൽ തർക്കം രൂക്ഷം. 2027 വേനൽക്കാല ഷെഡ്യൂളിനായി (മാർച്ച് അവസാനം മുതൽ) പല വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികളും ആവശ്യപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത ഫ്ലൈറ്റ് സ്ലോട്ടുകൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മുംബൈ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് നിരസിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം രൂക്ഷമായത്.
ഖത്തർ എയർവേയ്സ്, സഊദിയ, ഗൾഫ് എയർ, എയർ അറേബ്യ, ഒമാൻ എയർ, റിയാദ് എയർ, ഫ്ലൈനാസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളാണ് തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത്. കൃത്യമായ കൂടിയാലോചനകളോ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ നിലവിലുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കരുതെന്ന് കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്ലോട്ടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളെയും വ്യോമയാന അതോറിറ്റികളെയും സമീപിക്കുമെന്നും, ഇത് ഉഭയകക്ഷി വ്യോമയാന കരാറുകളിൽ തിരിച്ചടി നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നയതന്ത്ര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നും കമ്പനികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത തേടി എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റിയാദ്, ജിദ്ദ, മദീന, ദമാം, ദോഹ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, മസ്കറ്റ്, ഷാർജ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 14 റൂട്ടുകളെയാണ് ഈ മാറ്റം ബാധിക്കുന്നത്. സ്ലോട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് വാർഷിക ഹജ്ജ്, വർഷം മുഴുവനുമുള്ള ഉംറ തീർത്ഥാടന ഗതാഗതത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് സൗദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും പോകുന്നവരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മുംബൈ. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ഏകദേശം 26,000 തീർത്ഥാടകരാണ് മുംബൈ വഴി യാത്ര ചെയ്തത്.
മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 1-ന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് റൂട്ടുകൾ നവി മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്നാണ് MIAL-ന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾ മുംബൈയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പരസ്യമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ടെർമിനൽ 1 പൂർണ്ണമായി പൊളിക്കുന്നതിന് പകരം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നവീകരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം.
2027 വേനൽക്കാല യാത്രകൾക്കായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ റീഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതോ തീയതിയും വിമാനത്താവളവും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതോ ആയ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടിക്കറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിലവിലുള്ള മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉള്ളവരും നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ അധിക സമയം കണക്കാക്കുകയും വേണം.
ഗൾഫ് ഹബുകൾ വഴി യുഎസിൽ നിന്നും മറ്റും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരും ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരും തങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് മുംബൈയിലാണോ (BOM) അതോ നവി മുംബൈയിലാണോ (NMI) എന്ന് യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കൂടാതെ, 2027-ൽ മുംബൈ വഴി ഹജ്ജ്, ഉംറ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ സഊദിയയുടെയും മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെയും ഔദ്യോഗിക ഷെഡ്യൂൾ അറിയിപ്പുകൾക്കായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മുംബൈ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: A major dispute has erupted between Mumbai Airport Authority and leading Gulf airlines over 2027 international slot cuts. Shifting 14 key routes to Navi Mumbai Airport threatens Hajj and Umrah travel operations. Airlines warn of diplomatic repercussions while Maharashtra CM opposes the move.