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എയർ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ആഗോള വ്യോമയാന ഹബ്ബായി ബെംഗളൂരു മാറുന്നു
പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത ദീർഘകാലമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ഹബ്ബുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം.
പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത ദീർഘകാലമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ഹബ്ബുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്കുമുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ധനച്ചെലവും പ്രവർത്തനച്ചെലവും വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ചില പടിഞ്ഞാറൻ ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റാനും, ബെംഗളൂരുവിലെ കെംപെഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന കവാടമായി വികസിപ്പിക്കാനുമാണ് എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഹബ്ബുകളിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്നത് അറബിക്കടലിന് മുകളിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കാനും, അതുവഴി യാത്രാസമയവും ഇന്ധനച്ചെലവും കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ ടെക്നോളജി തലസ്ഥാനമായ ബെംഗളൂരുവിൽ വർഷം മുഴുവൻ ബിസിനസ്സ്, വിനോദ യാത്രക്കാരുടെ വലിയ തിരക്കാണുള്ളത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളെ ഗൾഫ്-യൂറോപ്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കേന്ദ്രമാണിത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ബെംഗളൂരു–ലണ്ടൻ ഹീത്രൂ റൂട്ടിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ് ബോയിംഗ് 787-8 വിമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര കണക്റ്റിവിറ്റി ശക്തമാക്കുന്നതിനും പ്രീമിയം ലോഞ്ചുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിമാനത്താവളത്തിൽ 30 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായുള്ള കേന്ദ്രം (MRO) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി എയർ ഇന്ത്യയും ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
എയർ ഇന്ത്യയിൽ 25.1 ശതമാനം ഓഹരിയുള്ള സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെ നിക്ഷേപക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നീ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ വിഭജിച്ച് വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ കിഴക്കൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ റൂട്ടുകൾക്കായിരിക്കും ഡൽഹി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വൈഡ്-ബോഡി വിമാനങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ നൽകാനും കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ എയർ കാർഗോ മേഖലയിലെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചില യാത്രാവിമാനങ്ങൾ ചരക്കുവിമാനങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും, രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച മറികടക്കാൻ വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എയർ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മത്സരം നിറഞ്ഞ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ മൾട്ടി-ഹബ് സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും, ബെംഗളൂരുവിനെ മൂന്നാമത്തെ ഹബ്ബായി വികസിപ്പിക്കുന്നതും ഗൾഫ് സർവീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
Content Highlights: Air India plans to develop Bengaluru into its third major aviation hub alongside Delhi and Mumbai to reduce fuel costs from Pakistan airspace closures. Supported by Singapore Airlines, the strategy boosts direct Gulf and European connectivity from South India. This expansion offers faster, cheaper travel for Kerala expats.