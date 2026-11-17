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എണ്ണ-സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ശക്തമായി
ഡിസംബറിൽ യു എസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തുമെന്ന സൂചനകളാണ് ഡോളറിന് കരുത്തേകിയത്.
ന്യൂഡൽഹി/മനാമ / ദമാം | അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ശക്തമായതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെയും സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവുണ്ടായി. ഡിസംബറിൽ യു എസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തുമെന്ന സൂചനകളാണ് ഡോളറിന് കരുത്തേകിയത്.
പ്രധാന കറൻസികൾക്കെതിരെ യു എസ് ഡോളർ ഇൻഡക്സ് 19 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഡോളറിൽ എണ്ണയും സ്വർണ്ണവും വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായി മാറി. ഇതാണ് വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയാനും വില താഴാനും ഇടയാക്കിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കായ ഔൺസിന് 3,835-3,880 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു. യു എസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് വരുമാനം ഉയർന്നതും സ്വർണ്ണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി.
അതേസമയം, ആഗോള വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണ ലഭ്യമാകുമെന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസിയുടെ (IEA) പ്രവചനവും ഡോളറിന്റെ കരുത്തും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയെ ബാധിച്ചു. ഇതോടെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 92 ഡോളറിന് താഴെയെത്തി.
Content Highlights:Gold and crude oil prices fell in international markets as the US Dollar Index reached a 19-month high on Federal Reserve rate hike signals. Gold dropped to a one-year low around 3,835-3,880 dollars per ounce amid rising US Treasury yields. Meanwhile, Brent crude dipped below 92 dollars per barrel following IEA supply surplus forecasts.