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ഇറാനിൽ വീണ്ടും സൈനിക നീക്കത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് ട്രംപ്; ഗൾഫിലെ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിളുകൾ തകർക്കുമെന്ന് ഇറാൻ
കേബിളുകൾ തകർക്കപ്പട്ടാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ, ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവ തടസ്സപ്പെടും.
വാഷിംഗ്ടൺ | യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനിൽ മറ്റൊരു സൈനിക ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ, തിരിച്ചടിയായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സമുദ്രാന്തർ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിളുകൾ തകർക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായി ഇറാനിയൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എട്ട് മാസമായി തുടരുന്ന സംഘർഷം അവസാനിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായ സമയത്താണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. കേബിളുകൾ തകർക്കപ്പട്ടാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ, ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവ തടസ്സപ്പെടും.
ഫ്ലോറിഡയിലെ ഫോർട്ട് മെയേഴ്സിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെയാണ് ട്രംപ് പുതിയ ആക്രമണ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയത്. ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാനെതിരെ യു എസ് സൈന്യം നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്നോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നോ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് യു എസ് ഇറാനെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഉയർന്ന ഇന്ധന വില ഭരണകൂടത്തിന് പുതിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പരാമർശം.
യു എസും ഇസ്റാഈലും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഗൾഫിലെ അന്തർവാഹിനി ആശയവിനിമയ ലൈനുകൾ തകർക്കാൻ ടെഹ്റാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായി രണ്ട് മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇനി ചുവപ്പുകപ്പുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടാതെ ഇറാനിയൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെപ്യൂട്ടിയായ യദൊല്ല ജവാനി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് താഴെയുള്ള ഏഴ് പ്രധാന ഇന്റർനെറ്റ് കേബിളുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
അന്തർവാഹിനി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറുകയും ആഗോള ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിന്റെ 99 ശതമാനവും വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് മാത്രമാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന് ടെലിജോഗ്രഫിയിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗവേഷകനായ അലൻ മോൾഡിൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള ഒരു ആക്രമണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇന്റർനെറ്റും പെട്ടെന്ന് വിച്ഛേദിക്കില്ലെങ്കിലും ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കണക്ഷനുകൾ മന്ദഗതിയിലാക്കാനും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, പേയ്മെന്റുകൾ, ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ എന്നിവ തടസ്സപ്പെടാനും ഇടയാക്കും.
ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടയിൽ തുർക്കി, ഈഗിപ്ത്, പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഇസ്താംബൂളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഇറാനിലേക്കുള്ള പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ യുദ്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗമെന്നും തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകൻ ഫിഡാൻ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾ എണ്ണ വില വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീൻ നോയൽ ബാരോട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ, ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ തയ്യാറാണെന്ന് ജർമ്മനി വ്യക്തമാക്കി.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. മാർച്ചിൽ യു എ ഇയിലെ രണ്ട് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് സൈറ്റുകൾക്കും ബഹ്റൈനിലെ മറ്റൊരു സൗകര്യത്തിന് സമീപമുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനും ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. 2030 ഓടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളം അന്തർവാഹിനി, കര അധിഷ്ഠിത കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ 400 മില്യൺ ഡോളറിലധികം നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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US President Donald Trump hinted at a fresh military strike on Iran, prompting Iranian security officials to threaten targeting undersea internet cables in the Gulf. While the strike may not cause a global internet outage, it could severely disrupt regional communications, banking, and online services.