Connect with us

Kerala

നീലേശ്വരം സ്വദേശി കുവൈത്തിലെ ഫ്ളാറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

മൂന്ന് മാസം മുന്‍പാണ് നാട്ടില്‍ വന്ന് തിരിച്ചുപോയത്

Published

Oct 24, 2026 9:43 pm |

Last Updated

Oct 24, 2026 9:43 pm

നീലേശ്വരം  |  തൈക്കടപ്പുറം സ്വദേശിയെ കുവൈത്തിലെ ഫ്ളാറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.
നടുവില്‍ പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ സി ടി അബ്ദുല്‍ അസീസാണ് (45) മരിച്ചത്. കുവൈത്തിലെ മഹ്ബൂല ബ്ലോക്ക് ഒന്നിലെ ഫ്ളാറ്റിലായിരുന്നു താമസം. കുവൈറ്റില്‍ സ്വന്തമായി മൊബൈല്‍ കട നടത്തി വരികയായിരുന്നു.

മൂന്ന് മാസം മുന്‍പാണ് നാട്ടില്‍ വന്ന് തിരിച്ചുപോയത്. പിതാവ്: സി ടി ഹംസ. മാതാവ്: സഫിയത്ത്. ഭാര്യ: ഷംന. മക്കള്‍: സല്‍മാന്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ്, സാറ അബ്ദുല്‍ അസീസ്. സല്‍ഫ അബ്ദുല്‍ അസീസ്, സഫിയ അബ്ദുല്‍ അസീസ്. സഹോദരങ്ങള്‍: മുഹമ്മദ് സാലി, ഇഖ്ബാല്‍, മുബാറക്, നിസാം, അസീസ്.

Content Highlights: A 45-year-old native of Thaikadappuram in Nileshwaram was found dead in his apartment in Kuwait. The deceased, C T Abdul Aziz, was running a mobile shop in Mahboula Block 1. He had returned to Kuwait three months ago after visiting his home in Kerala.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസ്; തറയില്‍ ഫിനാന്‍സ് ഉടമക്ക് 9 വര്‍ഷം തടവും മൂന്നുലക്ഷം രൂപ പിഴയും

Kerala

രോഗങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചതല്ല: പ്രൊഫ. രൂപേഷ് കുമാര്‍ പതി

Kerala

നീലേശ്വരം സ്വദേശി കുവൈത്തിലെ ഫ്ളാറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

Kerala

സമസ്ത സെന്റിനറി: മദ്റസാ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി സഹായ വിതരണം നവംബര്‍ 24ന്

International

ഇറാനിൽ വീണ്ടും സൈനിക നീക്കത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് ട്രംപ്; ഗൾഫിലെ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിളുകൾ തകർക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

Kerala

ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍

Kerala

പിതാവിനെ ചൂടുവെള്ളെം ഒഴിച്ച് പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; മകന്‍ പിടിയില്‍