സഊദിക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഹൂത്തികളുടെ മിസൈല്‍-ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം; ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ച് സഖ്യസേന

Saudi Arabia
സഊദിക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഹൂത്തികളുടെ മിസൈല്-ഡ്രോണ് ആക്രമണം; ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ച് സഖ്യസേന
തലസ്ഥാനമായ റിയാദിന് നേരെ വന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ഈസ്റ്റേണ് പ്രവിശ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ സായുധ ഡ്രോണും സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകര്ത്തു.
റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതര് നടത്തിയ മിസൈല്, ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് അറബ് സഖ്യസേന വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചു. തലസ്ഥാനമായ റിയാദിന് നേരെ വന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ഈസ്റ്റേണ് പ്രവിശ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ സായുധ ഡ്രോണും സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകര്ത്തു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ആഴ്ചകളായി സഊദിയിലെ ജനവാസ മേഖലകള്ക്കും എയര്പോര്ട്ടുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും നേരെ ഹൂത്തികള് വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്.
ത്വായിഫ് (Taif), യാന്ബു (Yanbu) എന്നീ നഗരങ്ങള്ക്ക് നേരെ ഹൂത്തി മിലിഷ്യകള് തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് വിജയകരമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും തകര്ക്കുകയും ചെയ്തതായി സഖ്യസേന വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയര് ജനറല് തുര്ക്കി അല് മാലികി അറിയിച്ചു.ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് സഊദി സിവില് ഡിഫന്സ് ജിദ്ദ, യാന്ബു, ത്വായിഫ്, മക്ക എന്നീ പ്രധാന ഗവര്ണറേറ്റുകളില് അടിയന്തര അപകട മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മിസൈലുകള് തകര്ത്തതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നതോടെ, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സിവില് ഡിഫന്സ് ഈ മുന്നറിയിപ്പുകള് പിന്വലിച്ചു.
സഊദിയിലെ ജനവാസ മേഖലകളെയും തന്ത്രപ്രധാനമായ നഗരങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂത്തികളുടെ നിരന്തരമായ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങളെ വ്യോമസേന അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തമായ നടപടികളും തുടരുമെന്ന് സഖ്യസേന അറിയിച്ചു.
Content Highlights: The Arab coalition intercepted Houthi ballistic missiles and armed drones targeting Riyadh, Taif, Yanbu, and the Eastern Province. Coalition spokesperson Brigadier General Turki Al Malki confirmed the successful defense. Saudi Civil Defense revoked emergency warnings after neutralizing the threats.