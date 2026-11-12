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ലോക വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകാശ കൂട്ടിയിടി ദുരന്തത്തിന് ഇന്നേക്ക് 30 വർഷം
അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര തിരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു
ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ദഹ്റാൻ വഴി ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സഊദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് 763 (ബോയിംഗ് 747), കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ഷിംകെന്റിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കസാക്കിസ്ഥാൻ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് 1907 (ഇല്യൂഷിൻ Il-76) എന്നിവയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഒരേ വ്യോമപാതയിൽ എതിർദിശകളിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇരുവിമാനങ്ങളും ഏകദേശം 14,000 അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങളും ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ തകരുകയും തീഗോളമായി ചർഖി ദാദ്രിയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. സഊദി വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 289 യാത്രക്കാരും 23 ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 312 പേരും, കസാക്കിസ്ഥാൻ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 27 യാത്രക്കാരും 10 ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 37 പേരും തൽക്ഷണം മരണപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര തിരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു
ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ആർ സി ലാഹോട്ടി കമ്മീഷൻ, കസാക്കിസ്ഥാൻ വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് അപകടത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി കണ്ടെത്തിയത്. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ (ATC) നിർദ്ദേശിച്ച 15,000 അടി ഉയരം നിലനിർത്തുന്നതിന് പകരം വിമാനം 14,000 അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നതാണ് ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. കസാക്കിസ്ഥാൻ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന പരിജ്ഞാനക്കുറവ് കൺട്രോൾ ടവറുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
ഈ മഹാദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പറക്കുന്ന എല്ലാ യാത്രാവിമാനങ്ങളിലും ആകാശ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം (ACAS) അധികൃതർ നിർബന്ധമാക്കി. കൂടാതെ, വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആധുനിക റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും, വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിനും ഉയരുന്നതിനും പ്രത്യേകം വ്യോമപാതകൾ ഏർപ്പെടുത്താനും ഈ സംഭവം വഴിയൊരുക്കി.
വ്യോമയാന സുരക്ഷാ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവായാണ് ചർഖി ദാദ്രി ദുരന്തം ഇന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കൃത്യമായ ആശയവിനിമയം, ഉയരം പാലിക്കുന്നതിലെ അച്ചടക്കം, കാര്യക്ഷമമായ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സംവിധാനങ്ങൾ, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുടെ അനിവാര്യത ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്ത ഒരു പാഠമായി ഈ ദുരന്തസ്മരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.