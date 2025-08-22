Connect with us

Kerala

ബാറില്‍ യുവാക്കള്‍ എയര്‍ഗണ്‍കൊണ്ട് മധ്യവയസ്‌കനെ തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി

എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളത്തെ ബാറിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

Published

Aug 22, 2025 11:13 pm |

Last Updated

Aug 22, 2025 11:13 pm

കൊച്ചി | ബാറില്‍ യുവാക്കള്‍ തോക്കുകൊണ്ട് മധ്യവയസ്‌കനെ തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി. കോഴിപ്പള്ളി സ്വദേശി റെജിയെയാണ് കാറിലെത്തിയ യുവാക്കള്‍ എയര്‍ഗണ്‍കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചത്. എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളത്തെ ബാറിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

സംഭവത്തില്‍ അമല്‍, അവറാച്ചന്‍, എല്‍ദോ തങ്കച്ചന്‍ എന്നിവരെ കൂത്താട്ടുകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിടിച്ചുമാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

സി പി ഐ മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എസ് സുധാകര്‍ റെഡ്ഡി അന്തരിച്ചു

Kerala

മര്‍കസില്‍ പഠിക്കുന്ന കശ്മീര്‍ വീദ്യാര്‍ഥികള്‍ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയുടെ പ്രചാരകര്‍: മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

ബാറില്‍ യുവാക്കള്‍ എയര്‍ഗണ്‍കൊണ്ട് മധ്യവയസ്‌കനെ തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി

International

ശ്രീലങ്ക മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് റനില്‍ വിക്രമസിംഗെ റിമാന്‍ഡില്‍

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് വി ഡി സതീശന്റെ അനിവാര്യമായ പതനം: ഡോ. പി സരിന്‍

Kerala

മരണവീട്ടിലേക്കു പോയ വയോധിക വാഹനമിടിച്ചു മരിച്ചു

Kerala

റേഷന്‍ അരി കടത്തിയ സപ്ലൈകോ സീനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പിടിയില്‍