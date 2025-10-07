Connect with us

Kerala

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിയെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published

Oct 07, 2025 11:39 pm |

Last Updated

Oct 07, 2025 11:39 pm

അറസ്റ്റിലായ അഭിജിത്ത്

തിരുവനന്തപുരം| കുളത്തൂരിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. കുളത്തൂർസ്വദേശിയായ അഭിജിത്ത്(34) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. റേഷൻകടവ് സ്വദേശിയായ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിയെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കഴുത്തിൽ പത്തോളം തുന്നലുകൾ വേണ്ടിവന്നു.

സ്‌കൂൾ വിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയും അഭിജിത്തും തമ്മിൽ വഴിയിൽവെച്ച് തർക്കമുണ്ടായി. തുടർന്നാണ് അഭിജിത്ത് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർഥിയെ ആക്രമിച്ചത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

International

ഡോ. അഹ്‍മദ് ഉമര്‍ ഹാശിം അന്തരിച്ചു

National

പരിസ്ഥിതി നിയമലംഘനം: ബിഗ് ബോസ് സ്റ്റുഡിയോ സീൽ ചെയ്തു; ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവ്

National

ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ ബസിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് 15 മരണം

International

സ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വെടിനിർത്തൽ വേണം; കൈറോ ചർച്ചയിൽ ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച് ഹമാസ്

Kerala

ഒമ്പതുകാരിയുടെ കൈമുറിച്ച സംഭവം; ഡോക്ടര്‍മാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതില്‍ കെ ജി എം ഒ എ പ്രക്ഷോഭത്തിന്

Kerala

കിണറ്റില്‍ വീണ് ഒന്നര വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു