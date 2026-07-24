Connect with us

Kerala

യുവതിയെ എംഡിഎംഎയുമായി വീട്ടില്‍നിന്നും പിടികൂടി 

കഴക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം ഡാന്‍സാഫ് സംഘം പിടികൂടിയ യുവാവില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന

Published

Jul 24, 2026 7:25 am |

Last Updated

Jul 24, 2026 7:25 am

 തിരുവനന്തപുരം |  വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ച് മാരക ലഹരി വസ്തുക്കള്‍  വില്‍പ്പന നടത്തിവന്ന  യുവതി പോലീസിന്റെയും ഡാന്‍സാഫ് സംഘത്തിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയില്‍ പിടിയിലായി. വെട്ടുകാട് ബാലനഗര്‍ സ്വദേശിനി രേഖയാണ് (38) അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതിയില്‍ നിന്ന് 38 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തു.

കഴക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം ഡാന്‍സാഫ് സംഘം പിടികൂടിയ യുവാവില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ രേഖയുടെ വെട്ടുകാട്ടുള്ള വീട്ടില്‍ ഡാന്‍സാഫ് സംഘവും വലിയതുറ പോലീസും ചേര്‍ന്ന് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്ന് വലിയതുറ പോലീസ് അറിയിച്ചു

Content Highlights: A 38-year-old woman named Rekha was arrested from her house in Vettucaud with 38 grams of MDMA. The arrest was made in a joint operation by Valiyathura Police and the DANSAF team. The raid followed secret information obtained from a youth previously apprehended in Kazhakoottam.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നടപടി തുടങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍; കേന്ദ്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിനീത് ജോഷിയെ മാറ്റി

Kerala

യുവതിയെ എംഡിഎംഎയുമായി വീട്ടില്‍നിന്നും പിടികൂടി 

National

കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍; നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് സോനം വാങ്ചുക്

National

ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച: പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കൂടുതല്‍ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ പ്ലാന്‍ഫണ്ട് നല്‍കിയില്ല; തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഭരണസ്തംഭനം

From the print

ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് സി ജെ പി; സമരം പടരും

Kerala

പരാതിയില്‍ എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തില്ല; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന ഹരജിയുമായി അന്‍സിബ