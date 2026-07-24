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നടപടി തുടങ്ങി സര്ക്കാര്; കേന്ദ്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിനീത് ജോഷിയെ മാറ്റി
വിവിധ മത്സരപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങള് ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ നടപടി
ന്യൂഡല്ഹി | കേന്ദ്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിനീത് ജോഷിയെ മാറ്റി. വിനീത് ജോഷിക്ക് പകരം നരേഷ് പാല് ഗാംഗ്വറിനെ പുതിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സെക്രട്ടറിയായാണ് വിനീത് ജോഷിയെ മാറ്റി നിയമിച്ചത്.
പശ്ചിമ ബംഗാള് കേഡറില് നിന്നുള്ള 1994 ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ നരേഷ് പാല് ഗാംഗ്വാര്. നേരത്തെ ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസന മന്ത്രാലയത്തിലെ മൃഗസംരക്ഷണം-ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു.
വിവിധ മത്സരപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങള് ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ നടപടി. ടി കെ അനില്കുമാര് ഐഎഎസ് ആണ് പുതിയ സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസ- സാക്ഷരത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി. ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയത്തില് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അനില്കുമാറിനെ, സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായി മാറ്റി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു.
Content Highlights: Naresh Pal Gangwar has been appointed as the new Higher Education Secretary replacing Vineet Joshi. Vineet Joshi was moved to the Ministry of Panchayati Raj amid nationwide student protests over paper leaks. TK Anil Kumar IAS was appointed as the new School Education and Literacy Secretary.