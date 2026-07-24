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കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര് ആശുപത്രിയില്; നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് സോനം വാങ്ചുക്
സമരം അക്രമാസക്തമാകാനുള്ള സാധ്യതയും രാജ്യത്തെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകരുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
ന്യൂഡല്ഹി | വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കര്ത്താവും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക് 26 ദിവസമായി നടത്തിവന്ന നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയില് വെച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദയുടെയും ജിതേന്ദ്ര സിങിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടുമായിരുന്നു സമരം.
മെദാന്ത ആശുപത്രിയില് ജിതേന്ദ്ര സിങ് വാങ്ചുകിനെ കിടക്കയില് നിന്ന് എഴുന്നേല്ക്കാന് സഹായിക്കുന്നതും ജെ പി നഡ്ഡ അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം നല്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തു വന്നു. സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വാങ്ചുകിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്മോ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് മന്ത്രിമാര് വാങ്ചുകിനെ സന്ദര്ശിച്ചതും നിരാഹാരസമരം ഒത്തുതീര്പ്പായതും.നീണ്ട ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവിലാണ് താന് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് വാങ്ചുക് പറഞ്ഞു. സമരം അക്രമാസക്തമാകാനുള്ള സാധ്യതയും രാജ്യത്തെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകരുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളില് നിന്നുള്ള 65 പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങള് തന്നെ സന്ദര്ശിക്കുകയോ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാധാനപരമായ പോരാട്ടമാണ് തന്റെ രീതിയെന്നും അനുയായികള് യാതൊരുവിധ അക്രമങ്ങളിലും ഏര്പ്പെടരുതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച തടയുന്നതിനായി കര്ശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സര്ക്കാര് ഉറപ്പുനല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികളും കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികളും ഉള്പ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമം പാര്ലമെന്റിന്റെ വര്ഷകാല സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
വാങ്ചുക് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തിന് വേഗത്തില് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു. ജൂണ് 28ന് ജന്തര് മന്തറില് വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനോട് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് വാങ്ചുക് നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത്.
Content Highlights: Sonam Wangchuk ended his 26-day hunger strike at Medanta Hospital after meeting Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. The protest was aimed at addressing NEET exam irregularities and education reforms. The government assured strict anti-paper leak legislation in the Monsoon Session.