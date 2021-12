ലക്‌നോ | ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസിന്റെ അമിതാധികാര പ്രയോഗത്തിന്റേയും കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരതയുടേയും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പുറത്ത്. കൈകുഞ്ഞുമായി പോകുകയായിരുന്ന ആളെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആദ്യം യുവാവിനെ ലാത്തി ഉപയോഗിച്ച് മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മറ്റൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇയാളുടെ കയ്യില്‍ നിന്നും കുട്ടിയെ തട്ടിമാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായും ദൃശ്യത്തില്‍ കാണാം.

ഉച്ചയോടെ കാണ്‍പൂരിലെ ഡഹത്തില്‍ അക്ബര്‍പൂര്‍ പട്ടണത്തിലെ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് സംഭവം. കുട്ടിക്ക് വേദനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മര്‍ദ്ദിക്കരുതെന്ന് ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. മര്‍ദ്ദനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഓടിയ ഇയാളെ പോലീസ് പിന്തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയെ കയ്യില്‍ നിന്നും തട്ടിപ്പറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. മാതാവില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്ന് കുഞ്ഞിനായി ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായും കാണാം.

Shocking scenes in UP.The @kanpurdehatpol raining lathis on a man with a child and then even trying to snatch the wailing kid.Cops claim man-a govt district hospital employee -is a‘regular nuisance maker’and bit the hand of a cop.Even if true, why such barbarism ? pic.twitter.com/dkGns5aA8S

— Alok Pandey (@alok_pandey) December 9, 2021