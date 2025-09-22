Kerala
പിണറായി വിജയന് അയ്യപ്പ ഭക്തനായെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പരാമര്ശം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം: എം എ ബേബി
അയ്യപ്പ സംഗമത്തോടെ വളരെ കാലികമായ ഇടപെടല് ആണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് നടത്തിയത്
ന്യൂഡല്ഹി | പിണറായി വിജയന് അയ്യപ്പ ഭക്തനായെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പരാമര്ശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായവും നിരീക്ഷണവുമാണെന്ന് സി പി എം ജന. സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി.
പിണറായി എത്രത്തോളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നത് തനിക്ക് നേരിട്ടറിയാമെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. അയ്യപ്പ സംഗമം എത്രത്തോളം വിജയമാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ കാലികമായ ഇടപെടല് ആണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് നടത്തിയത്. ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തില് അതേപ്പറ്റി താന് കുറിപ്പ് എഴുതിയിരുന്നതായും എം എ ബേബി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പിണറായി വിജയന് അയ്യപ്പ ഭക്തനായെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പരാമര്ശം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം: എം എ ബേബി
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
National
ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; തീയണയ്ക്കാന് ശ്രമം തുടരുന്നു
Kerala
ചൂരല്മല-മുണ്ടക്കൈ ഉരുള്പൊട്ടല്; കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ധനസഹായം സര്ക്കാറിന് കൈമാറി
Kerala
സിപിഎം പ്രവര്ത്തകന് കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില്
Kerala
ഷാന് വധക്കേസ്; ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ച നാല് പ്രതികള്ക്കും ജാമ്യം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
Kerala