വാഷിങ്ടണ്‍ | യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങി കമല ഹാരിസ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം കമല ഹാരിസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.ഓരോ വോട്ടും സ്വന്തമാക്കാനായി താന്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്‌സില്‍ കമല ഹാരിസ് കുറിച്ചു. നവംബറില്‍ തങ്ങളുടെ ജനകീയ പ്രചാരണം വിജയിക്കുമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജോ ബൈഡന്റെ പിന്മാറ്റത്തോടെയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് മത്സരത്തിലേക്ക് കമല ഹാരിസ് എത്തുന്നത്. കമല ഹാരിസിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കുമെന്ന് ജോ ബൈഡന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ട്രംപിന് എതിരാളിയായി കമല ഹാരിസ് എത്തിയതോടെ വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേര്‍ണലിന്റെ സര്‍വേയില്‍ ട്രംപിന്റെ ലീഡ് ആറ് പോയിന്റില്‍ നിന്നും രണ്ടായി കുറഞ്ഞെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

Today, I signed the forms officially declaring my candidacy for President of the United States.

I will work hard to earn every vote.

And in November, our people-powered campaign will win. pic.twitter.com/nIZLnt9oN7

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 27, 2024