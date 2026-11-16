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പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം: ആഗോള എല് എന് ജി വിപണിയില് വന് കുതിപ്പ്, റെക്കോര്ഡ് ഉത്പാദനവുമായി യു എസ്
യു എസ്. എല് എന് ജി കയറ്റുമതി പ്ലാന്റുകളിലേക്കുള്ള പൈപ്പ്ലൈന് ഗ്യാസ് വിതരണം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 2.18 ബില്യണ് ക്യുബിക് അടിയായി ഉയര്ന്നു. ഇത് മുന്വര്ഷത്തേക്കാള് 12 ശതമാനത്തിലധികം കൂടുതലാണ്.
വാഷിങ്ടണ്/ദോഹ/ദമാം | മധ്യപൂര്വദേശത്തെ സംഘര്ഷങ്ങളും ഖത്വറില് നിന്നുള്ള വിതരണ തടസ്സങ്ങളും കാരണം ആഗോള പ്രകൃതിവാതക (എല് എന് ജി) വിപണിയില് വന് വിലക്കയറ്റം തുടരുന്നതിനിടെ, അമേരിക്കയുടെ എല് എന് ജി കയറ്റുമതി എക്കാലത്തെയും ഉയര്ന്ന നിരക്കിലെത്തി. ആഗോള വിപണിയിലെ വിതരണക്ഷാമം ലഘൂകരിക്കാന് പ്ലാന്റുകള് ഉത്പാദനം വര്ധിപ്പിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച യു എസ്. എല് എന് ജി കയറ്റുമതി പ്ലാന്റുകളിലേക്കുള്ള പൈപ്പ്ലൈന് ഗ്യാസ് വിതരണം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 2.18 ബില്യണ് ക്യുബിക് അടിയായി ഉയര്ന്നു. ഇത് മുന്വര്ഷത്തേക്കാള് 12 ശതമാനത്തിലധികം കൂടുതലാണ്. ഗോള്ഡന് പാസ്, സബൈന് പാസ് എന്നീ പ്ലാന്റുകളിലെ ഉത്പാദനം വര്ധിച്ചതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
മുന്വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഷ്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ഗ്യാസ് വില മൂന്നിരട്ടിയോളമാണ് വര്ധിച്ചത്. നവംബര് പകുതിയോടെയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം ഏഷ്യന് സ്പോട്ട് എല് എന് ജി (ജെ കെ എം) നിരക്ക് എം എം ബി ടി യു-വിന് 30.74 മുതല് 31.35 ഡോളര് വരെയാണ് (181 ശതമാനം വര്ധന). യൂറോപ്യന് ഫ്യൂച്ചറുകള് (ഡച്ച് ടി ടി എഫ്) മെഗാവാട്ട്-അവറിന് 90.95 യൂറോയായി (ഏകദേശം 29.40 ഡോളര്/എം എം ബി ടി യു) ഉയര്ന്നു. ശൈത്യകാല ആവശ്യകത കൂടിയതും യൂറോപ്പിലെ സംഭരണശാലകളില് ശേഖരം കുറഞ്ഞതുമാണ് വില ഉയര്ത്തി നിര്ത്തുന്നത്. എന്നാല്, ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ശക്തമായതിനാല് അമേരിക്കയില് (ഹെന്റി ഹബ്) 3.23 ഡോളര് എന്ന കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ബ്ലൂംബെര്ഗ് എന് ഇ എഫിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം യു എസ്. എല് എന് ജി വിതരണം മുന്വര്ഷത്തേക്കാള് 12 ശതമാനത്തിലധികം വര്ധിച്ചു. ഗോള്ഡന് പാസ്, സബൈന് പാസ് എന്നീ പ്ലാന്റുകളിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സജീവമായതാണ് ഇതിന് പിന്നില്. ഗോള്ഡന് പാസിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് ഒഴുക്ക് റെക്കോര്ഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയപ്പോള്, സബൈന് പാസിലേത് ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കിലുമെത്തി.
യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ അധിക വിതരണം യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും വിപണികള്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഈ ദശാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ യു എസ് ഉത്പാദനം ഇരട്ടിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എങ്കിലും, പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫിലെ തടസ്സങ്ങള് കാരണം ആഗോള വിപണിയില് ഗ്യാസിന്റെ അധിക ലഭ്യത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി നീണ്ടുപോയതായി അന്താരാഷ്ട്ര ഊര്ജ ഏജന്സി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിതരണ തടസ്സങ്ങള് നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് പോളണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊര്ജ കമ്പനിയായ ‘ഓര്ലെന്’ ഖത്വര് എനര്ജിയുമായുള്ള ദീര്ഘകാല കരാര് ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കി. 2034 വരെ പ്രതിവര്ഷം 10 ലക്ഷം ടണ് ഗ്യാസ് വാങ്ങാനുള്ള കരാറാണിത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഖത്വറിന്റെ ഒരു ദീര്ഘകാല കരാര് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഖത്വറിന്റെ നിരക്കിനേക്കാള് പകുതിയില് താഴെ വിലയ്ക്ക് (67 ഡോളര്/എം എം ബി ടി യു) അമേരിക്കന് കമ്പനിയായ വെഞ്ച്വര് ഗ്ലോബലില് നിന്ന് ഗ്യാസ് ലഭ്യമായതാണ് പോളണ്ടിനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
മാര്ച്ചിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളില് ഖത്വറിലെ റാസ് ലഫാന് ടെര്മിനലിലെ രണ്ട് എല് എന് ജി ട്രെയിനുകള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചതിനാല് കയറ്റുമതി ശേഷിയുടെ 17 ശതമാനം (പ്രതിവര്ഷം 12.8 ദശലക്ഷം ടണ്) നഷ്ടമായിരുന്നു. ഇത് പുനര്നിര്മിക്കാന് മൂന്ന് മുതല് അഞ്ച് വര്ഷം വരെ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. എങ്കിലും പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടയിലും ഒക്ടോബറില് റാസ് ലഫാനില് നിന്നുള്ള കപ്പല് നീക്കങ്ങളില് നേരിയ വര്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കെപ്ലര് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ എഡിസണ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യന് കമ്പനികള്ക്ക് 2026 ഡിസംബര് അവസാനം വരെ ഖത്വര് ‘ഫോഴ്സ് മജൂര്’ നീട്ടിനല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സ്പോട്ട് വിപണിയിലെ ഉയര്ന്ന വില പരിഗണിച്ച് ഇന്ത്യ (പെട്രോനെറ്റ് എല് എന് ജി), ചൈന, ജപ്പാന്, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങള് ഖത്വറുമായുള്ള കരാറുകള് തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Content Highlights: US LNG production reaches record highs amidst escalating tensions in West Asia. This surge significantly impacts global liquefied natural gas markets and energy prices. Experts monitor the unprecedented shift in international energy trade dynamics.