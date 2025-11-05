Kerala
ബൈക്ക് അപകടത്തില് പെട്ട് രണ്ടുയുവാക്കള് തല്ക്ഷണം മരിച്ചു
ലോറിക്ക് പിറകില് ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു
തൃശൂര് | മുരിങ്ങൂരില് വാഹനാപകടത്തില് രണ്ട് യുവാക്കള് തല്ക്ഷണം മരിച്ചു. കൊരട്ടി സ്വദേശി ഗോഡ്സണ് (19),അന്നനാട് സ്വദേശി ഇമ്മനുവേല് (18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ലോറിക്ക് പിറകില് ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ദേശീപാത മുരിങ്ങൂര് മേല്പ്പാലത്തില് ആയിരുന്നു അപകടം. ഇവരുടെ മൃതദേഹം ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
