Kerala

പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് വിലങ്ങുമായി രണ്ട് പ്രതികള്‍ ചാടിപ്പോയി

തിരുവനന്തപുരം പാലോട് പോലീസ് മോഷണകേസില്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത സെയ്ദലവി, അയൂബ് ഖാന്‍ എന്നിവരാണ് ചാടിപ്പോയത്

Published

Sep 28, 2025 12:08 pm |

Last Updated

Sep 28, 2025 12:08 pm

കൊല്ലം | പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് പ്രതികള്‍ ചാടിപ്പോയി. കൊല്ലത്തുനിന്ന് കൈ വിലങ്ങുമായാണ് ഇവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം പാലോട് പോലീസ് മോഷണകേസില്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത സെയ്ദലവി, അയൂബ് ഖാന്‍ എന്നിവരാണ് ചാടിപ്പോയത്.

കൊല്ലം കടയ്ക്കലില്‍ ചുണ്ട ചെറുകുളത്തിന് സമീപം എത്തിയപ്പോള്‍ മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാഹനം നിര്‍ത്തി പുറത്തിറക്കിയപ്പോള്‍ ഓടി പോവുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കായി പോലീസ് തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

 

