Kerala
പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് നിന്ന് വിലങ്ങുമായി രണ്ട് പ്രതികള് ചാടിപ്പോയി
തിരുവനന്തപുരം പാലോട് പോലീസ് മോഷണകേസില് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്ത സെയ്ദലവി, അയൂബ് ഖാന് എന്നിവരാണ് ചാടിപ്പോയത്
കൊല്ലം | പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് നിന്ന് രണ്ട് പ്രതികള് ചാടിപ്പോയി. കൊല്ലത്തുനിന്ന് കൈ വിലങ്ങുമായാണ് ഇവര് രക്ഷപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം പാലോട് പോലീസ് മോഷണകേസില് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്ത സെയ്ദലവി, അയൂബ് ഖാന് എന്നിവരാണ് ചാടിപ്പോയത്.
കൊല്ലം കടയ്ക്കലില് ചുണ്ട ചെറുകുളത്തിന് സമീപം എത്തിയപ്പോള് മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് ഇവര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാഹനം നിര്ത്തി പുറത്തിറക്കിയപ്പോള് ഓടി പോവുകയായിരുന്നു. ഇവര്ക്കായി പോലീസ് തെരച്ചില് തുടരുകയാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് നിന്ന് വിലങ്ങുമായി രണ്ട് പ്രതികള് ചാടിപ്പോയി
Kerala
കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബാ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി; മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനില് എത്തി
Kerala
ബാലരാമപുരം കൊല; ശ്രീതുവിന്റെ ക്രിമിനല് ബന്ധം കണ്ടെത്തി
National
ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം; സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി അറസ്റ്റില്
Kerala
സി പി എം നേതാപ് പി കെ ശ്രീമതിയുടെ ഭര്ത്താവ് ഇ ദാമോദരന് അന്തരിച്ചു
National
കരൂര് ദുരന്തം: ഭരണം പിടിക്കാന് വന്ന വിജയ് നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക്; നടുക്കം പ്രകടിപ്പിച്ച രജനീകാന്തും കമല്ഹാസനും
National