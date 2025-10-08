Kerala
കേരളത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത്; എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു റൂട്ടില് നവംബര് പകുതിയോടെ സര്വീസ് തുടങ്ങും
എറണാകുളം - തൃശൂര് - പാലക്കാട് - കോയമ്പത്തൂര് - തിരുപ്പൂര് - ഈറോഡ് - സേലം വഴി ബംഗളൂരു റൂട്ടിലാണ് പുതിയ വന്ദേഭാരത് സര്വീസ് നടത്തുക
ന്യൂഡല്ഹി | എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു റൂട്ടില് നവംബര് പകുതിയോടെ പുതിയ വന്ദേഭാരത് ഓടി തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഇതോടെ കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിന് മൂന്നാകും.
എറണാകുളം – തൃശൂര് – പാലക്കാട് – കോയമ്പത്തൂര് – തിരുപ്പൂര് – ഈറോഡ് – സേലം വഴി ബംഗളൂരു റൂട്ടിലാണ് പുതിയ വന്ദേഭാരത് സര്വീസ് നടത്തുക. 488 സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകള് ഉത്സവ കാലത്ത് കേരളത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഓടിക്കുമെന്നും റെയില് മന്ത്രി സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സില് കുറിച്ചു. പുതിയ വന്ദേഭാരത് സര്വ്വീസ് ബെംഗളൂരു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഗാസയില് കൊലചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പേരുകള് പൊതുവേദിയില് വായിക്കും
Kerala
കേരളത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത്; എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു റൂട്ടില് നവംബര് പകുതിയോടെ സര്വീസ് തുടങ്ങും
Kozhikode
കടലുണ്ടി റാതീബ് ആത്മീയ സംഗമം നാളെ കോര്ണിഷ് സ്ക്വയറില്
Kerala
കാര് സ്കൂട്ടറിലിടിച്ചു; ടിപ്പര് ലോറിക്കടിയില്പ്പെട്ട യുവാവ് മരിച്ചു
International
യഹ്യ സിന്വറിന്റെയും മുഹമ്മദ് സിന്വറിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങള് നല്കണം, മര്വന് ബഗൂതിയെ വിട്ടയക്കണം; ഇസ്റാഈലിനോട് ഹമാസ്
Kerala
മകളുടെ മരണ കാരണം മസ്തിഷ്ക ജ്വരമല്ല; പ്രതികരണവുമായി ഡോക്ടറെ വെട്ടിയ സനൂപിന്റെ ഭാര്യ
Kerala