Connect with us

Kerala

കേരളത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത്; എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു റൂട്ടില്‍ നവംബര്‍ പകുതിയോടെ സര്‍വീസ് തുടങ്ങും

എറണാകുളം - തൃശൂര്‍ - പാലക്കാട് - കോയമ്പത്തൂര്‍ - തിരുപ്പൂര്‍ - ഈറോഡ് - സേലം വഴി ബംഗളൂരു റൂട്ടിലാണ് പുതിയ വന്ദേഭാരത് സര്‍വീസ് നടത്തുക

Published

Oct 08, 2025 9:27 pm |

Last Updated

Oct 08, 2025 9:27 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു റൂട്ടില്‍ നവംബര്‍ പകുതിയോടെ പുതിയ വന്ദേഭാരത് ഓടി തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഇതോടെ കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിന്‍ മൂന്നാകും.

എറണാകുളം – തൃശൂര്‍ – പാലക്കാട് – കോയമ്പത്തൂര്‍ – തിരുപ്പൂര്‍ – ഈറോഡ് – സേലം വഴി ബംഗളൂരു റൂട്ടിലാണ് പുതിയ വന്ദേഭാരത് സര്‍വീസ് നടത്തുക. 488 സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ ഉത്സവ കാലത്ത് കേരളത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഓടിക്കുമെന്നും റെയില്‍ മന്ത്രി സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. പുതിയ വന്ദേഭാരത് സര്‍വ്വീസ് ബെംഗളൂരു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഗാസയില്‍ കൊലചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പേരുകള്‍ പൊതുവേദിയില്‍ വായിക്കും

Kerala

കേരളത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത്; എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു റൂട്ടില്‍ നവംബര്‍ പകുതിയോടെ സര്‍വീസ് തുടങ്ങും

Kozhikode

കടലുണ്ടി റാതീബ് ആത്മീയ സംഗമം നാളെ കോര്‍ണിഷ് സ്‌ക്വയറില്‍

Kerala

കാര്‍ സ്‌കൂട്ടറിലിടിച്ചു; ടിപ്പര്‍ ലോറിക്കടിയില്‍പ്പെട്ട യുവാവ് മരിച്ചു

International

യഹ്യ സിന്‍വറിന്റെയും മുഹമ്മദ് സിന്‍വറിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ നല്‍കണം, മര്‍വന്‍ ബഗൂതിയെ വിട്ടയക്കണം; ഇസ്‌റാഈലിനോട് ഹമാസ്

Kerala

മകളുടെ മരണ കാരണം മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരമല്ല; പ്രതികരണവുമായി ഡോക്ടറെ വെട്ടിയ സനൂപിന്റെ ഭാര്യ

Kerala

കോര്‍പറേറ്റുകളുടെ വായ്പകള്‍ കണ്ണടച്ച് എഴുതിത്തള്ളുമ്പോഴും കേരളത്തിന് അര്‍ഹമായ ദുരിതാശ്വാസമില്ല; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രിയങ്ക