ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹിയിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പഞ്ചാപില്‍ ആദ്യ ഘട്ട പട്ടിക പുറത്തിറക്കി എ എ പി. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള എട്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അഞ്ച് മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന പട്ടികയാണ് എ എ പി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മന്ത്രിമാരായ കുല്‍ദീപ് സിംഗ് ധാലിവാള്‍ അമൃതസറിലും, ലാല്‍ജിത് സിംഗ് ബുല്ലാര്‍ കാഡൂര്‍ സാഹിബിലും, ഗുര്‍മീത് സിംഗ് ഖുദിയാന്‍ ബതിന്‍ഡയിലും, ഗുര്‍മീത് സിംഗ് മീത് ഹയര്‍ സംഗ്രൂറിലും, ബാല്‍ബീര്‍ സിംഗ് പാട്യാലയിലും മത്സരിക്കും.

ജലന്ധറില്‍ സിറ്റിംഗ് എം പി സുഷീല്‍ റിങ്കു ജനവിധി തേടും. പഞ്ചാബി നടന്‍ കരംജീത് അന്‍മോള്‍ ഫരീദ്‌കോട്ടില്‍ മത്സരിക്കും.ഫത്തേഗഡ് സാഹിബ് മണ്ഡലത്തില്‍ ഗുര്‍പ്രീത് സിംഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകും. മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എ ആയ ഗുര്‍പ്രീത് സിംഗ് അടുത്തിടെയാണ് എ എ പി യില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

Aam Aadmi Party releases list of 8 candidates for Lok Sabha elections in Punjab pic.twitter.com/6mW1nwsjnQ

— ANI (@ANI) March 14, 2024