ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നയാളുടെ മൃതദേഹം തെരുവുനായ്ക്കള്‍ ഭക്ഷിച്ച നിലയില്‍

അഞ്ചുവിള കിഴക്കേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണപിള്ള (55) യാണ് മരിച്ചത്

Oct 09, 2025 10:35 am |

Oct 09, 2025 11:53 am

കൊല്ലം | ഷെഡില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നയാളുടെ മൃതദേഹം തെരുവുനായ്ക്കള്‍ ഭക്ഷിച്ച നിലയില്‍. കൊല്ലം വടക്കന്‍ സോമവിലാസം മാര്‍ക്കറ്റിന് സമീപം അഞ്ചുവിള കിഴക്കേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണപിള്ള (55) യാണ് മരിച്ചത്.

മൃതദേഹത്തിന് ആഴ്ചകളോളം പഴക്കമുണ്ട്. മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങള്‍ നായ്ക്കള്‍ ഷെഡിനു പുറത്തേക്കു വലിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. മാംസ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നായ്ക്കള്‍ ഭക്ഷിച്ച നിലയില്‍ അസ്ഥികൂടം മാത്രമാണ് ശേഷിച്ചത്. തെരുവു നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റു മരിച്ചതാണോ മരിച്ചശേഷം മൃതദേഹം നായ്ക്കള്‍ ഭക്ഷിച്ചതാണോയെന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ചെറിയ ഷെഡിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ ശുചീകരണം നടത്താന്‍ എത്തിയ പ്രദേശവാസി രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയെ അന്വേഷിച്ച് എത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കാണുന്നത്.

