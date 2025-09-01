Kerala
അക്രമികള് ശ്രമിച്ചത് കൊലപ്പെടുത്താന്; നേതൃത്വം നല്കിയത് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകന്: ഷാജന് സ്കറിയ
നേതൃത്വം നല്കിയത് മാത്യൂസ് കൊല്ലപ്പള്ളി എന്ന സിപിഎം പ്രവര്ത്തകനാണെന്നും അഞ്ച് പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും ഷാജന് സ്കറിയ പറഞ്ഞു.
തൊടുപുഴ | തന്നെ ആക്രമിച്ചവര് കൊലപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് മറുനാടന് മലയാളി ഉടമയും എഡിറ്ററുമായ ഷാജന് സ്കറിയ. ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത് മാത്യൂസ് കൊല്ലപ്പള്ളി എന്ന സിപിഎം പ്രവര്ത്തകനാണെന്നും അഞ്ച് പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും ഷാജന് സ്കറിയ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊടുപുഴയില് വച്ചാണ് ഷാജന് സ്കറിയയ്ക്ക് മര്ദമേറ്റത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.അക്രമികളെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നവരില് ചിലര് തടയാന് ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഷാജന് നല്കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അഞ്ചുപേരെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവര്ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്സെടുത്തെന്നും ഒളിവിലുളള പ്രതികള്ക്കായി തിരച്ചില് തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഒരുവിവാഹ ചടങ്ങില് പങ്കെടത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഷാജന് സ്കറിയയെ തൊടുപുഴ മങ്ങാട്ടുകവലയില് വെച്ച് അഞ്ചംഗ സംഘം ആക്രമിച്ചത്.