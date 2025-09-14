Connect with us

Malappuram

എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം സോണ്‍ സ്നേഹലോകം; സ്നേഹ സംഘം രൂപീകരിച്ചു

പത്ത് സെഷനുകളിലായി ഒരു പകല്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന സ്നേഹലോകം പരിപാടിയില്‍ എട്ടു സര്‍ക്കിളുകളില്‍ നിന്ന് ആയിരം പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുക്കും

Published

Sep 14, 2025 9:19 pm |

Last Updated

Sep 14, 2025 9:19 pm

മലപ്പുറം  |  എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം സോണ്‍ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴില്‍ അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് മലപ്പുറം ടൗണ്‍ഹാള്‍ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സ്നേഹലോകം പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി സ്‌നേഹ സംഘം രൂപീകരിച്ചു.പത്ത് സെഷനുകളിലായി ഒരു പകല്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന സ്നേഹലോകം പരിപാടിയില്‍ എട്ടു സര്‍ക്കിളുകളില്‍ നിന്ന് ആയിരം പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുക്കും.

പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി സ്നേഹ സ്പര്‍ശം,സ്നേഹ മധുരം, സ്നേഹാരവം, സ്നേഹച്ചായ, സ്നേഹപ്പൂക്കള്‍, സ്നേഹമരം, സ്നേഹറാലി തുടങ്ങി പത്തിന കര്‍മ പദ്ധതികള്‍ നടക്കും.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം വാദീ സലാമില്‍ നടന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷന്‍ എം ദുല്‍ഫുഖാറലി സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സോണ്‍’ പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഖാലിദ് സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സോണ്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പിഎം അഹ്മദലി,കണ്‍വീനര്‍ അബ്ബാസ് സഖാഫി എന്നിവര്‍ വിഷയാവതരണം നടത്തി.

സ്നേഹ സംഘം ഭാരവാഹികള്‍: പി സുബൈര്‍കോഡൂര്‍ (ചെയര്‍മാന്‍) സയ്യിദ് മിന്‍ഹാജ് ശിഹാബ് അദനി പാണക്കാട്, കരുവള്ളി അബ്ദുറഹീം, മുഹമ്മദ് സഖാഫി പഴമള്ളൂര്‍, കെ നജ്മുദ്ധീന്‍ സഖാഫി, പി പി മുജീബ് റഹ്മാന്‍, സിദ്ധീഖ് മുസ് ലിയാര്‍ മക്കരപ്പറമ്പ് (വൈ.ചെയര്‍മാന്‍). എം ദുല്‍ഫുഖാറലി സഖാഫി (ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍). കെ ഇബ്റാഹീം ബാഖവി, ബദ്റുദ്ദീന്‍ കോഡൂര്‍, എം കെ അബ്ദുസ്സലാം, സൈദലവി പടിഞ്ഞാറ്റുംമുറി, ഹംസ ഫാളിലി (കണ്‍വീനര്‍മാര്‍). പി എം അഹ്മദലി വരിക്കോട് (കോഡിനേറ്റര്‍)

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പത്തനംതിട്ട ഹണിട്രാപ്പ് മര്‍ദ്ദനം ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷിക്കും

Kerala

ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച ശേഷം ഭര്‍ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി

Kerala

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നോളജ് സിറ്റി സന്ദര്‍ശിച്ചു

National

13 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റുകള്‍; പാക്കിസ്ഥാനെ വിറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

Kerala

കിളിമാനൂരില്‍ പിക്കപ്പ് വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് മുത്തച്ഛനെ ചെറുമകന്‍ കുത്തിക്കൊന്നു

Kerala

ഫിറോസിനു പിന്തുണയുമായി സാദിഖലി തങ്ങള്‍; ഭൂമി വിവാദത്തില്‍ അടിയന്തിര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാന്‍ വെല്ലുവിളിച്ച് കെ ടി ജലീല്‍