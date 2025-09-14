Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് മുത്തച്ഛനെ ചെറുമകന് കുത്തിക്കൊന്നു
ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്ക് തര്ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം | കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്ന്ന് മുത്തച്ഛനെ ചെറുമകന് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം പാലോട് – ഇടിഞ്ഞാര് സ്വദേശി രാജേന്ദ്രന് കാണിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചെറുമകന് സന്ദീപ് പാലോടാണ് രാജേന്ദ്രനെ കുത്തിക്കൊന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്ക് തര്ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത്
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പത്തനംതിട്ട ഹണിട്രാപ്പ് മര്ദ്ദനം ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തില് അന്വേഷിക്കും
Kerala
ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ച ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി
Kerala
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നോളജ് സിറ്റി സന്ദര്ശിച്ചു
National
13 ഓവറില് ആറ് വിക്കറ്റുകള്; പാക്കിസ്ഥാനെ വിറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ
Kerala
കിളിമാനൂരില് പിക്കപ്പ് വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ട് ഡ്രൈവര് മരിച്ചു
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് മുത്തച്ഛനെ ചെറുമകന് കുത്തിക്കൊന്നു
Kerala